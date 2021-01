La participante se fue ayer de la competencia luego de que sus compañeros dijeran que no podían trabajar con ella Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 19:20

En El gran premio de la cocina, el reality culinario de las tardes de eltrece, la exigencia es cada vez mayor con los equipos y afloran las diferencias entre ellos. El martes, Evangelina no logró entregar tres panchos con toppings en 20 minutos y el conflicto afloró en el equipo verde.

Este miércoles, Carina Zampini, la conductora, explicó lo que pasó: "Después del programa de ayer, el equipo verde tuvo muchas discusiones con Eva. Eva decidió no seguir en la competencia reemplazando a Pilar, por eso Jorgelina está acá".

Luego, la producción pasó un video donde se puede ver al equipo verde discutiendo el martes mientras cocinaban. Ese momento incómodo no había salido al aire. "Dale, movete", le gritó Martín a Evangelina mientras acomodaban los utensilios.

"Yo no vine a que me trate mal nadie", le respondió indignada la participante. Erica, la capitana el equipo, agregó: "Yo no te trato mal. Ese es tu problema, hablás, hablás". Entonces Evangelina disgustada le contestó: "Yo no me voy a callar. Me contestás mal. Que venga Pilar, espero que esté bien. Yo no quiero estar más acá".

Ya en el piso, Erica describió la situación: "Yo no creo que la falta de Pilar nos afectara. Nos afectó la presencia de Eva, nos alborotó a todos, nos desorganizó, yo la re quiero, pero adentro de la cocina no podemos trabajar con ella".

Martín también le explicó lo que pasó a Zampini: "En algún momento las cosas no empezaron a salir bien, el equipo se empezaba a caer, me pareció que había que darle un golpe anímico, había que enojarse, había que poner la sangre caliente, se nos estaba hundiendo el barco ayer con los panchos, la idea era tratar de ver si podíamos reaccionar desde lo anímico". Jorgelina habló de las expectativas con ella: "Hay un poco de presión pero confío plenamente en ellos. Son super tranquilos para trabajar".