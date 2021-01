El gran premio de la cocina: Nicolás y Julián protagonizaron un filoso roce

Los concursantes de El gran premio de la cocina tuvieron un momento de alta tensión en el programa de este lunes Crédito: eltrece

26 de enero de 2021 • 09:53

Durante la etapa individual de El gran premio de la cocina (eltrece) se hacen cada vez más evidentes las virtudes y los defectos de los participantes. Este lunes, Julián mostró su parte "mandona" y Nicolás no lo toleró.

Mientras estaban preparando sus platos, Juan Marconi, conductor del ciclo, pasó por las cocinas para chequear que estuviera todo bien. Notó un clima raro y le preguntó a Nicolás si había pasado algo. El participante respondió rápidamente que "nada". Marconi bromeó: "Me hace acordar a situaciones personales este diálogo". Nicolás le contestó irónicamente: "A mí también".

Marconi contó que vio una discusión entre Julián y él, pero que no salió al aire. "No, nos estamos poniendo de acuerdo nomás", replicó Nicolás. "¿Y se pusieron de acuerdo?", le consultó el conductor. Entonces, el participante le respondió la palabra "re". Marconi aseguró que sus gestos "decían que no".

Julián contó que hubo un roce por "cuestiones operativas" Crédito: eltrece

A continuación, el conductor se acercó a la estación de cocina de Julián para escuchar la otra campana de la discusión. "Operativamente yo necesitaba este lugar, Laura se había ido, Nico estaba trabajando en este espacio. Entiendo que tiene que meterle, le dije que se corriera a la otra cocina que no había nadie, que estaba desocupada para que no trabajemos los dos en el mismo lugar", explicó el concursante.

"En un lugar donde estaba él", agregó Marconi dando a entender que Nicolás "fue echado" de su espacio. Julián siguió justificándose: "Sí, donde estaba él, pero por una cuestión operativa nos tenemos que organizar me parece, así ningún bombero se pisa la manguera". Para cerrar y bajar la tensión, Marconi le dijo que esa era "una buena frase".