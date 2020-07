Petersen muy enojado con uno de los equipos por sus respuestas y contestaciones a la hora de las devoluciones del jurado. Fuente: LA NACION

Esta octava temporada del concurso de cocina de eltrece no es cualquier temporada, ya que los participantes volvieron para la revancha y eso se nota. La confianza, el estrés y los nervios se viven de forma intensa pero con la tranquilidad de ya haber pasado por esta competencia.

Y si bien es una ventaja ya que manejan mejor los tiempos y las cocciones, por otro lado lleva a que los integrantes del equipo rojo y del equipo verde se tomen algunas atrevidas licencias.

Exactamente eso fue lo que el integrante del jurado y parrillero Christian Petersen le marcó a los participantes de uno de los equipos al final del programa en el momento de la devolución general.

Es que en esta temporada se vivieron momentos de muchas degustaciones discutidas, enojos y respuestas un tanto fuertes por parte de todos los competidores pero, sobre todo, del equipo verde.

Este equipo, además, se caracteriza por estar integrado por los más jóvenes de la competencia: Emanuel, Dana, el tano, Daniela y Chiara.

"Me gusta Dana porque es amable, no como muchos de sus compañeros que son bastante insolentes", marcó Petersen al aire mientras daba su puntaje sobre el plato de la competidora.

"¿Ustedes se sienten interpelados por las palabras del jurado?", le preguntó la conductora Carina Zampini a los cocineros del verde que estuvieron este miércoles. "Yo soy un poco jetón", comentó entre risas Emanuel y agregó: "Pero hoy no dije nada. Soy jetón cuando sé que mi plato está bueno, cuando no, no".

"Es que eso es lo que pasa. A mí me gusta que sean contestatarios, que sean rebeldes. Un buen cocinero siempre es rebelde, pero defiendan lo que dicen con sus platos. Si traen un plato más o menos pero responden mal, no está bueno", explicó con paciencia el parrillero.

Mientras tanto, Chiara y el tano, dos de los participantes que siempre responden o acotan a las devoluciones del jurado, hacían gestos de desacuerdo que en realidad solo afirmaban lo que Petersen sostenía enojado.