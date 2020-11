Matías reveló que está haciendo "justicia por mano propia" con los comodines que ganó para perjudicar a Gustavo, a quien acusó de haber avanzado sin el conocimiento suficiente de pastelería Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 09:33

En la etapa del "cuadrangular" de El gran premio de la cocina (eltrece), la competencia subió de tono. Este miércoles, Matías, uno de los participantes, explicó su estrategia para ganar el concurso, que implicaba perjudicar a otro compañero, Gustavo.

Matías obtuvo el mayor puntaje acumulado en la etapa individual y, como premio, recibió el beneficio de no tener que competir en esta instancia y pasar directo a la semifinal. También ganó "superpoderes": puede elegir comodines con los cuales ayudar o perjudicar a sus compañeros en este tramo de la carrera. Así, en la última emisión del ciclo, eligió reemplazar a la ayudante de Gustavo, Chiara (especialista en pastelería y repostería), por el ayudante de Tute.

Carina Zampini, la conductora del ciclo, fue la que anticipó la táctica de Matías: "Él no lo quiso decir hasta el momento, tiene una estrategia milimétricamente pensada a la hora de entregar los comodines, pero, además, parece que esta entrega de comodines tiene que ver con una especie de una venganza que viene arrastrando desde la temporada seis".

La producción del programa puso al aire un video con declaraciones de los participantes luego de la jornada del martes. "Gustavo llegó a la final de la temporada sin saber hacer dulce, quise saber qué tan buen pastelero era, como para ver si se merece llegar", explicó Matías. "En teoría, él sabe que llamé a Chiara porque no sé nada de pastelería", dijo Gustavo a cámara. Y agregó: "Es un juego, lo hiciste a propósito, yo hubiera hecho lo mismo".

Gustavo le recordó a Matías que le ganó ocho duelos en la temporada seis Crédito: eltrece

El video volvió a enfocar a Matías: "Me quedé afuera por un punto en la temporada seis, no veía justo que él llegue a una final sin saber hacer dulce, me pareció hacer justicia por mano propia en esta temporada y que demuestre si es buen pastelero y si se merece estar en la próxima fase".

De regreso en el estudio, Zampini tomó la palabra: "Viste que Matías habla poco, pero cuando habla dice todo". Y preguntó: "Gus, ¿estabas al tanto de esta bronquita que viene arrastrando?". Juan Marconi, coconductor del programa, la corrigió y le dijo que en realidad lo que sentía Matías era "rencor".

Entonces, Gustavo contestó: "Es un juego y lo entiendo. Yo haría lo mismo. Tuve ocho duelos con él y creo que no perdí ninguno. Yo estoy feliz, los tengo todos guardaditos acá". Finalmente, Zampini quiso poner paños fríos a la pelea y les preguntó si fuera de la competencia "se llevaban bien": ambos admitieron que sí.