Juana Viale y un look veraniego: un minivestido amarillo y un peinado con ondas marinas auténtico

Juana Viale inauguró el verano en su programa con un minivestido amarillo que dio de qué hablar. La conductora del Almorzando con Juana Viale (eltrece) se animó a un color vivo y llamativo ante uno de sus últimos programas emitidos desde Buenos Aires.

Fiel al estilo libre que la caracteriza, la nieta de Mirtha Legrand desfiló por el estudio con un atuendo diseñado por Gino Bogani. En esta ocasión no optó por las transparencias, pero sí se atrevió a un nivel más corto de la falda. Además de los aplausos detrás de cámara, en las redes sociales recibió decenas de elogios.

Juana Viale reutilizó un vestido que diseñó Gino Bogani y que ella lució hace tiempo en sus almuerzos (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Este minivestido tiene un escote recto y ruedo con breteles que llevan cuentas de cristal al medio tono y como detalle, un moño. Por si no lo vieron, que pasa disimuladísimo. Es un diseño que ya usamos, porque también somos de la moda circular. Es espectacular para el verano, hacés dos pasos y te queda de musculosa...”, bromeó hacia el final de la descripción Juana Viale.

El look veraniego de Juana Viale para el domingo 21 de diciembre

En cuanto a su peinado, utilizó ondas al agua, que recrearon las olas del mar, como un guiño a la temporada que se grabará en la ciudad de Mar del Plata durante enero del 2026.

Las ondas que usó Juana Viale como peinado veraniego (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Preciosa, solo a ella le puede quedar bien ese vestido”; “Bella Juana, como siempre”; “Bella Juana, siempre brillás” y “Una Diosa total Juanita, te adoro”, fueron algunos de los comentarios que recibió el reel que la productora compartió en sus redes sociales de La Mesaza, en donde Viale desfiló con el outfit de este domingo.

Algunos de los elogios que recibió Juana Viale por su outfit amarillo (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

En cuanto a los invitados de la fecha, la conductora tuvo una mesa con personalidades de renombre, entre ellos Flavio Mendoza y Nequi Galotti. Además, estuvieron presentes: Coqui Ramírez, Valeria Gastaldi y Agustín Canapino.