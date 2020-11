Jonathan le criticó ayer a Agustina la forma de desempeñar su rol como capitana del equipo rojo en el reality culinario Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 09:41

En la etapa grupal de El gran premio de la cocina (eltrece), los jurados Christian Petersen, Jimena Monteverde y Mauricio Asta evalúan la capacidad de liderazgo de los capitanes de cada equipo, el rojo y el verde. Este lunes, uno de los participantes del equipo rojo cuestionó la actitud de su capitana y ella tuvo que defender su postura frente a todos.

Jonathan fue el cocinero designado para llevar el plato a la zona de degustación y recibir la devolución de los jurados. El plato que realizaron fue pollo a la sal acompañado por chips y ensalada. Antes de que Petersen pudiera explayarse, el cocinero se mostró molesto con la preparación que presentó.

"No estoy conforme, estuvieron muy desorganizados con el tercer plato. A simple vista si me lo ponen en la mesa digo que no me gusta, porque soy sincero", expresó Jonathan. Petersen le consultó por la actitud de la capitana, Agustina, la participante influencer.

El participante no dudó en criticarla: "Si yo soy capitán me quedo dirigiendo la cocina, trato de no subir, quizás estaba nerviosa. El capitán creo se tiene que quedar cocinando y ayudando al equipo, pero tomó su decisión, por algo fue, la respeto, no tengo ningún inconveniente, pero no estoy conforme con el plato".

Las reglas del programa indican que, tras un lapso de tiempo, un participante elegido por el capitán tiene que dejar lo que estaba haciendo en la cocina y subir a la grada a mirar. Esta vez, Agustina había elegido "quedarse en el banco".

Petersen cortó el pollo y notó que estaba cocido el pollo. Luego le remarcó que no había chips y la ensalada estaba "muy desprolija". Y agregó: "Los capitanes no tienen que tener miedo de mandar. Nosotros queremos ver su liderazgo, cómo organizan, si son capaces de quedarse desde el principio hasta el final, de dar la batalla. Veo capitanes que están muy colaborativos".

Andrea Politti, la conductora del programa, mandó a llamar a Agustina para que pudiera defenderse de los dichos de su compañero y del jurado. "Me gusta Agustina, se la banca", dijo Petersen. "Sí, obvio", le respondió la participante. "Pero no se la banca en la cocina porque se fue al banco, ¿no?", sentenció el jurado.

"Sí, a veces uno no sabe cómo manejarse. Yo lo que noté es que ella se fue al banco, pero siguió dirigiendo desde el banco, ¿no, Agustina?", la defendió Politti.

El chef le recordó a Agustina que ella era "la capitana" y que tiene que "tomar decisiones" Crédito: eltrece

"Me parece que ser capitana no siempre significa ser protagonista. Me pareció que los chicos estaban muy bien en la cocina: José se estaba encargando de los tacos, estaba Marce que se estaba encargando del último plato, yo ya había hecho la masa de los tacos que estaba lista para ser cocida, y Joni me parece que tiene más cancha con las carnes que yo, no es mi fuerte", se excusó la participante.

"Yo lo que les digo es que el viernes pasado hubo una eliminada y parte fue porque ella ese día fue capitana y ese día el equipo anduvo muy mal. El capitán tiene una responsabilidad y una tarea a realizar. No se escuden en que 'soy bondadosa, generosa y buena compañera'. Vos sos capitán. Tenés una decisión que tomar y un rol que hacer. Porque si no, todo es muy fácil, se hunde el barco, como el barco italiano que se hundió, que el capitán fue el primero que se bajó y el capitán en la historia era el último que se bajaba", explicó Petersen.

Agustina se mostró en completo desacuerdo con lo que decía el jurado: "No me parece que fui bondadosa, ni buena compañera, sino que me pareció lo mejor para el equipo en ese momento, por eso mi decisión fue irme y dejarle el protagonismo a mis otros compañeros". Petersen le retrucó para cerrar: "No es protagonismo, es que salgan bien los platos".