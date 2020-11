Christian Petersen fue muy duro en el comienzo de la nueva temporada de El gran premio de la cocina y cuestionó la entrega de Agustina, la influencer de 19 años que tiene más de 600.000 seguidores en TikTok Crédito: eltrece

La décima temporada de El gran premio de la cocina (eltrece) tiene 16 nuevos participantes con distintas personalidades, edades y profesiones. Agustina Liporace es una de ellas. Con 19 años, estudia gastronomía y tiene más de 600.000 seguidores en TikTok, donde publica sus recetas fáciles y rápidas.

Este martes, Agustina tuvo su debut en el reality culinario como parte del equipo rojo. El desafío era realizar platos de rotisería, entre ellos una tortilla de acelga con ensalada y bombas de papa en 25 minutos. A la hora de la presentación, su equipo no llegó con las bombas.

Ella fue la representante que tuvo que recibir las opiniones del jurado. El parrillero y jurado Christian Petersen no se mostró muy conforme con su entrega. "Esto es como un TikTok del error, ¿qué pasó?", arrancó su devolución.

"Pasó que no se nos calentó el aceite para hacer las croquetas, quedaron ahí. La tortilla de papas llegó, no sé cómo estará el punto, la cocinamos en el horno para que se infle un poco más porque la acelga que teníamos era poca", explicó la concursante.

Julieta Monteverde, chef que se encuentra reemplazando a Felicitas Pizarro en el jurado, la corrigió: "Era tortilla de acelga, dijiste de papas, pero no pasa nada, son los nervios". Luego, Agustina continuó describiendo el plato de su equipo: "Después, para la ensalada, hicimos zanahoria rallada, tomates cherries, pepinos y una vinagreta de lima".

Petersen siguió con sus preguntas incisivas: "¿Y vos que sos cocinera por las redes, ¿cómo ves tu entrega?". La participante no dudó: "No lo subo a Instagram, no hay ni una chance que la suba en Instagram, no sé cómo estará de sabor, pero no está lindo".

Para cerrar, el jurado fue duro con su veredicto: "Lo que me sorprende es que ambos equipos hicieron un casting de tortillas, no fue casual que la pusimos hoy, la pusimos hoy porque todos deberían estar cancheros con la cocción de una tortilla y veo que fallaron en lo básico, en darle de tamaño, en cocinar bien la cebolla. La tortilla está muy finita, está bien de acelga, pero tiene mucha cebolla cruda que a mí tanto no me divierte. Veo que repiten los tomates por arriba. Y la ensalada, de básica para abajo".

Para concluir, agregó, fulminante: "Yo me acuerdo muy bien el inicio de la primera temporada, que también hubo tortilla. Yo en ese día dije 'bueno, a cualquiera le puede fallar una tortilla', pero ya pasaron nueve temporadas y me imagino que tanto Agustina como Erica vieron El gran premio de la cocina, o sea que hoy no pueden fallar".