24 de junio de 2020 • 17:41

La octava temporada de El gran premio de la cocina (eltrece) está muy intensa . Los participantes que buscan quedarse con el premio de 400.000 pesos se juegan todo en cada jornada y, muchas veces, esas exigencias terminan mal.

Este miércoles, con el inicio del invierno, el menú era de comida bien caliente, así que tanto el equipo rojo como el verde, tuvieron que preparar cuatro platos de polenta , guiso , sopa y niños envueltos .

En este contexto, Emmanuel , integrante del equipo verde que estaba a cargo de preparar una sopa de papa con jamón crujiente, tuvo un problema grave cuando pasaba la preparación a su licuadora.

Cuando el concursante quiso procesarla, el contenido de su sopa voló por su estación y le quemó el brazo izquierdo.

En ese momento el jurado, que notó lo que sucedía, le preguntó si estaba bien y él, algo confundido, respondió que sí y continuó cocinando. Pero cuando llegó el momento de la devolución, se notaba en su cara el dolor que sentía.

"Emma, te quemaste cuando pasó lo de la licuadora y te quisiste quedar para emplatar y no perder tiempo", le preguntó la conductora del programa Carina Zampini , "No pensé que me había quemado tanto", le respondió.

Entonces le pidieron que se retire para poder ser atendido por un médico ya que el dolor era insoportable. Cuando regresó, con crema y venda en mano, recibió la devolución de su sopa, que fue muy halagada por el jurado.