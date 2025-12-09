Cómo sacar las entradas para Rosalía en el Movistar Arena

La confirmación oficial del regreso de Rosalía en el Movistar Arena activó la demanda de tickets para sus shows del 1° y 2 de agosto de 2026. La artista española presentará su disco Lux en el país tras su reciente visita promocional y el anuncio de un tour que recorrerá Europa y América.

Cómo sacar entradas para Rosalía en el Movistar Arena

El cronograma de venta estipula una segunda etapa abierta a todos los medios de pago. La venta general comienza el miércoles 10 de diciembre a partir de las 10. Los interesados podrán utilizar tarjetas de crédito y débito. La plataforma oficial del Movistar Arena centraliza todas las operaciones. Cabe aclarar que hay hasta seis cuotas sin interés para los clientes de Santander Río.

Rosalía anunció la gira mundial de Lux DF Entertainment

El sistema digital requiere una serie de pasos específicos para concretar la operación de forma exitosa. Los usuarios deben tener una cuenta activa en el portal del estadio.

Ingresar al sitio web del Movistar Arena con su usuario y contraseña.

Seleccionar el evento: buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, como es el show de Rosalía .

. Elegir la fecha: Seleccionar la fecha del concierto y hacer clic en “Comprar entradas” o el botón equivalente.

o el botón equivalente. Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación: Elegir la ubicación o sector que prefieras dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indica la cantidad de entradas que se desea y continúa hacia el pago. Hay un límite de seis tickets por transacción.

o sector que prefieras dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indica la que se desea y continúa hacia el pago. Hay un límite de seis tickets por transacción. Pagar: Completar los datos personales y el método de pago , que se suele aceptar tarjetas de crédito y débito.

, que se suele aceptar tarjetas de crédito y débito. Confirmación: El sistema procesa el pago y envía un correo electrónico con las entradas en formato digital para su descarga o impresión.

Rosalía vuelve a la Argentina en 2026 para presentar su último lanzamiento (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Los precios para ver a Rosalía en el Movistar Arena

Los valores de las localidades varían según la cercanía al escenario y el sector elegido. La lista de precios iniciales es la siguiente:

Platea Alta: desde $95.000

Campo parado: desde $160.000

Platea Baja: desde $205.000

Estos montos corresponden al valor neto de la entrada. El precio final aumenta debido al costo por servicio que aplica la ticketera al momento de la transacción.

Detalles de la gira y el paso reciente por la ciudad

El Lux Tour 2026 llevará a la intérprete por Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. El tramo latinoamericano incluye paradas en México, Brasil, Colombia, Chile y Puerto Rico. El álbum Lux motiva este recorrido. La obra generó repercusiones positivas por su sonido original con elementos de música clásica y el canto en 13 idiomas distintos.

Todas las fechas anunciadas de la gira mundial de Rosalía 2026, con el cual pasará por Buenos Aires Instagram

La expectativa local creció tras la visita de la cantante a Buenos Aires la semana pasada. Recorrió el Obelisco, la Bombonera y brindó entrevistas a medios como Luzu TV. El viaje tuvo como objetivo la grabación de partes del videoclip de “Reliquias” una canción que pertenece a su último álbum, cuya letra señala: “El cielo nació en Buenos Aires”.

Tres lugares que eligió Rosalía en su paso por Buenos Aires

Esta será la cuarta vez que Rosalía actúa en suelo argentino. Su debut ocurrió en Lollapalooza Argentina 2019 y regresó en 2023 con dos fechas propias y otra participación en el festival. En una entrevista con el programa Otro Día Perdido, recordó su primera experiencia en el país: “Fue la primera vez que vi una masa de gente cantando mis canciones y devolviendo la energía con tanta intensidad fuera de España”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.