Este jueves, Nicolás, uno de los participantes de El gran premio de la cocina, protagonizó un incómodo blooper cuando buscaba ingredientes en la despensa

17 de diciembre de 2020 • 21:14

Nicolás, un integrante del equipo rojo de El gran premio de la cocina (eltrece), protagonizó un insólito blooper este jueves en el programa. En medio de la vorágine de ingresar a la despensa a buscar los ingredientes para realizar los platos, se rompió un huevo, lo pisó y se dio un golpe que preocupó Juan Marconi.

Una vez terminada la cuenta regresiva para que los cocineros exploraran la despensa, el conductor vio que Nicolás se agarraba el codo. "Pará, pará, ¿estás bien?", le preguntó. "Estoy bien, estoy bien. El codo", contestó el participante, mientras se agarraba el brazo e intentaba recomponerse. "¿Seguro?", repreguntó Marconi. "Sí, había un huevo y me resbalé. Me asusté cuando me caí, pero no pasó nada", manifestó.

El presentador aclaró: "Bueno, esto es lo que pasa también cuando se caen las cosas, líquidos. Siempre decimos: orden, prolijidad y tranquilidad".

Mauricio Asta, uno de los jurados del ciclo, se acercó y también opinó sobre el accidente de Nicolás: "Como en los dibujitos, pisó una cáscara de banana". "Me pegué un susto te digo, pensé que se había lastimado", concluyó Marconi.