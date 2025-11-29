Así cambiaron los protagonistas de Stranger Things a nueve años del estreno de la serie

Hace nueve años llegó a Netflix una serie ambientada en los años 80 en la que se escuchaban vinilos de The Clash, se jugaba a Calabozos y Dragones y se investigaba la desaparición de un niño en condiciones extremadamente misteriosas. Si bien en un primer momento fue un éxito, también estaba la posibilidad de que con el paso del tiempo -y teniendo en cuenta el crecimiento de las plataformas de streaming -la gente la posicionara como una más del montón. Pero, eso no fue así. Stranger Things regresó para una segunda temporada, después para una tercera, luego para una cuarta y ahora acaba de estrenar los primeros cuatro episodios de su entrega final, la que promete responder a todos los interrogantes.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

Pero, ¿Qué hizo que la serie de los hermanos Ross y Matt Duffer se convirtiera en un fenómeno, ganara múltiples premios y hasta llegara al teatro? ¿Fue la vuelta al pasado? ¿Fue escuchar “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush en casete? ¿Fue el regreso de Winona Ryder, un ícono del cine de los 90, a la pantalla? ¿O tal vez los jóvenes, talentosos y desconocidos protagonistas? ¿O por qué no, la trama de misterio, ficción, amistad, terror y suspenso que plantearon los creadores? No hay una respuesta correcta. Es más fácil decir que es la sumatoria de todas las partes. El público acompañó el proyecto durante casi una década y ahora no solo se prepara para decirle adiós a Hawkins y al Upside Down, sino también a los entrañables personajes.

Los jóvenes actores de Stranger Things tenían entre 11 y 13 años cuando interpretaron por primera vez a sus personajes

El tiempo fue uno de los puntos más comentados de Stranger Things. Los pequeños protagonistas tenían entre 11 y 13 años cuanto se pusieron por primera vez en la piel de sus personajes y conquistaron Hollywood. El público los vio crecer delante de la pantalla, se encariñó con ellos y los acompañó en sus distintos proyectos laborales. Tras el estreno de la quinta temporada -tres años y medio después de la anterior- varios se sorprendieron al advertir que hoy aquellos niños y adolescentes son jóvenes adultos que finalmente, y después de una larga espera, se enfrentan a una última aventura en el Upside Down.

Así están hoy los actores de Stranger Things a nueve años del estreno de la primera temporada

Millie Bobby Brown (Once / Jane Hooper)

A los 11 años, Millie Bobby Brown se puso en la piel de Once; hoy tiene 21 años (Foto: Netflix)

Tenía solo once años cuando se puso en la piel de, justamente, Once (Eleven) y fue, indiscutidamente, la revelación absoluta de la serie. Con un rostro angelical y un talento para el drama, conquistó Hollywood y los teléfonos no pararon de sonar. La convocaron para Godzilla II: El rey de los monstruos (Godzilla: King of the Monsters), Estado eléctrico (The Electric State) y Enola Holmes, la cual actualmente se encuentra en producción para una tercera parte. Además, probó suerte en el mundo empresarial con su línea de cosméticos, Florence by Millis, y en el editorial con su novela Diecinueve escalones (Ninteeen Steps). En 2018 ingresó a la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. En cuanto a su vida personal, desde mayo de 2024 está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi. En agosto de este año anunciaron a través de sus redes sociales que adoptaron a una bebé.

La actriz de 21 años fue más de una vez cuestionada por su apariencia en las alfombras rojas. En marzo de este año hizo un descargo en sus redes sociales en el que denunció acoso de parte de la prensa. “Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer”, expresó. Asimismo, previo al estreno de la quinta temporada de Stranger Things, el diario británico Daily Mail aseguró que Brown habría acusado a David Harbour de acoso e intimidación y habría presentado una extensa denuncia a Netflix sobre el comportamiento del actor antes de comenzar el rodaje de la última entrega. Esto, según trascendió, habría desencadenado en una investigación interna. Sin embargo, el 6 de noviembre durante la premiere en Los Ángeles se mostraron juntos y muy cómplices, desestimando cualquier rumor.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Con 12 años, Finn Wolfhard se puso en la piel de Mike Wheeler en Stranger Things; hoy tiene 22 (Foto: Netflix)

Desde el inicio de la historia, Mike Wheeler se posicionó como el líder del grupo y el actor de 12 años que lo interpretó, Finn Wolfhard, dejó en claro que, a pesar de su corta edad, no le temía a los grandes desafíos. Fue así como le llegó la oportunidad de protagonizar It, basada en la novela homónima de Stephen King y dirigida por argentino Andrés ‘Andy’ Muschietti, Ghostbusters: El legado (Ghostbusters: Afterlif), una secuela del clásico de 1984 y Saturday Night: La noche que cambió la comedia (Saturday Night). Además, ya comenzó a dar sus primeros pasos como director en cortometrajes y videos musicales y anteriormente formó parte de un grupo musical llamado Calpurnia.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

A los 13, Gaten Matarazzo interpretó por primera vez a Dustin Henderson en Stranger Things; actualmente tiene 23 años (Foto: Netflix)

Con 13 años, se ganó el corazón del público con su interpretación del divertido y sensible Dustin Henderson. Hasta ese momento tuvo dificultades para conseguir trabajo en la pantalla a partir de sus problemas con los dientes, el ceceo y la altura. Le diagnosticaron una rara enfermedad genética, detectada en una persona cada un millón, llamada displasia cleidocraneal, que afecta principalmente el desarrollo de los huesos y los dientes. Su condición fue incluida dentro del personaje y ayudó a concientizar y a enseñar sobre la enfermedad.

A partir de la producción, al actor de ahora 23 años lo convocaron para protagonizar la película Honor Society, para ser el presentador del reality de Netflix Grita, te estamos filmando (Prank Encounters) y para ponerle voz a la serie animada LEGO Star Wars: La reconstrucción de la galaxia (Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy) y Angry Birds 2: la película (The Angry Birds Movie 2). Además, demostró su talento vocal en Broadway con sus actuaciones en los musicales Dear Evan Hansen y Sweeney Todd.

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Caleb McLaughlin interpretó por primera vez a Lucas Sinclair a los 14 años; actualmente tiene 24 (Foto: Netflix)

Con 14 años, era el mayor del elenco infantil. Así como se ganó el cariño de los fans con su interpretación de Lucas Sinclair, también captó la atención de las grandes productoras. Firmó contrato para filmar la serie The New Edition Story y la película High Flying Bird y en 2020 tuvo la oportunidad de coprotagonizar Cowboys de Filadelfia (Concrete Cowboy) para Netflix junto a Idris Elba. A los 24 años, destina gran parte de su tiempo al modelaje y recientemente presentó el podcast Sacrilege: Curse of the Mbirwi, que lo tiene como protagonista y productor ejecutivo. En febrero de 2026 estrena GOAT, película animada de Sony Pictures para la cual prestó su voz.

Noah Schnapp (Will Byers)

La desaparición de Will Byers fue el puntapié para abrir la puerta del Upside Down hace nueve años. Si bien el actor de 11 años que lo interpretó tuvo poco tiempo en pantalla en comparación con el resto de sus compañeros, con el correr de las temporadas su personaje ganó minutos y planteó una interesante variedad de matices, dándole la oportunidad a Noah Schnapp de mostrar su versatilidad actoral. Luego lo convocaron para protagonizar las películas Abe, Waiting for Anya y El tutor (The Tutor).

A los 11 años, Noah Schnapp apareció por primera vez en Stranger Things como Will Byers; actualmente tiene 21 (Foto: Netflix)

En enero de 2023, a través de un video en TikTok, el neoyorquino de 21 años habló públicamente sobre su sexualidad y contó que es gay. Un año antes, él mismo reveló que en la ficción Will estaba enamorado de Mike, su mejor amigo, y luchaba por encajar y ser aceptado. “Creo que, por eso, mucha gente se me acerca y me dice que le encanta Will y que se identifica mucho con él, porque es un personaje muy real”, reflexionó en diálogo con Variety.

Sadie Sink (Max Mayfield)

Stranger Things fue, indiscutidamente, un semillero de artistas y eso quedó demostrado no solo con las oportunidades laborales que tuvo el elenco original, sino también con los talentos los que se incorporaron a lo largo de las temporadas. Una de las grandes revelaciones fue Sadie Sink, quien tenía 14 años cuando se puso por primera vez en la piel de Maxwell ‘Max’ Mayfield, a partir de la segunda temporada. Actualmente, con 23 años, es una de las estrellas jóvenes del momento.

Con 14 años, Sadie Sink se sumó a Stranger Things en la segunda temporada como Max Mayfield; actualmente tiene 23 (Foto: Netflix)

Taylor Swift la eligió para protagonizar, junto a Dylan O’Bryan, el cortometraje All Too Well: The Short Film, que tuvo más de 100 millones de reproducciones en YouTube y ganó el Grammy a mejor video musical. Además, interpretó a la hija de Brendan Fraser en la película La Ballena (The Whale) y este año, además de estrenar la película O’Dessa, se confirmó que se unirá a Tom Holland y Zendaya en Spider-Man: Un Nuevo Día (Spider-Man: Brand New Day), que llega a los cines en 2026. A su vez, brilló en Broadway con la obra John Proctor Is The Villain, por la cual recibió una nominación al Tony en la categoría de actriz principal y que próximamente llevará al cine como protagonista y productora ejecutiva. Además, el próximo marzo regresará a las tablas con la producción de Romeo y Julieta (Romeo & Juliet) en el West End.

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Natalia Dyer como Nancy Wheeler en la primera temporada de Stranger Things; actualmente la actriz tiene 30 años (Foto: Netflix)

Con 20 años se puso en la piel de la hermana mayor de Mike Wheeler y no solo se posicionó como uno de los personajes femeninos más fuertes de la historia, sino que en la vida real su popularidad fue en ascenso. En 2019 protagonizó Yes, God, Yes de Karen Maine y Tuscaloosa de Philip Harder mientras que en 2021 se lució al lado de Amanda Seyfried y James Norton en la película de terror de Netflix La apariencia de las cosas (Things Heard & Seen) y en 2023 en Juega o muere (All Fun and Games) junto a Asa Butterfield. Paralelamente, generó un gran impacto en el mundo de la moda con apariciones en eventos de moda y producciones de fotos para las revistas Elle, Nylon, Cosmopolitan y Clash. Desde 2016, está en pareja con su compañero de elenco, Charlie Heaton.

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Charlie Heaton en la primera temporada de Stranger Things como Jonathan Byers; actualmente el actor tiene 31 años (Foto: Netflix / Instagram)

Con 21 años, el británico fue introducido en la serie como Jonathan Byers, el hermano mayor de Will. Tras este papel, protagonizó las películas Los nuevos mutantes (The New Mutants) junto a Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, The Souvenir: Part II, con Tilda Swinton y su hija Honor Byrne, y No Future junto a Catherine Keener. Al igual que su novia, Natalia Dyer, es común verlo en importantes eventos de moda. Es padre de un niño de 11 años llamado Archie, fruto de la relación que tuvo durante la adolescencia con Akiko Matsuura, una baterista japonesa trece años mayor que él, con quien compartió la banda Comanechi.

Joe Keery (Steve Harrington)

Steve Harrington como Joe Keery en la primera temporada de Stranger Things; hoy el músico tiene 33 años (Foto: Netflix)

Arrancó como el “chico malo” pero rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos. A partir de su interpretación de Steve Harrington a Joe Keery le llegó la propuesta de trabajar en Free Guy: Tomando el control (Free Guy), con Ryan Reynolds, en la quinta temporada de la serie Fargo y en Cómplice en Fuga (Marmalade). Desde hace ya un tiempo, está abocado a la música. Bajo el pseudónimo artístico Djo, lanzó los álbumes Twenty, Decide(donde está incluida “End of Beginning”, que supo escalar al tercer puesto del Top 50 global de Spotify) y The Crux. Se presentó en el festival Coachella, en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon (NBC) y tras concretar sus giras por Europa y los Estados Unidos, en 2026 se presentará en Buenos Aires durante el Lollapalooza.

Maya Hawke (Robin Buckley)

Maya Hawke se unió en la tercera temporada de Stranger Things con el personaje de Robin Buckley (Foto: Netflix)

Una “nepo baby” que irrumpió en la tercera temporada de Stranger Things como Robin Buckley y rápidamente conquistó Hollywood. La hija de 27 años de Uma Thurman y Ethan Hawke se abrió camino en la industria: la dirigió Wes Anderson en Asteroid City, protagonizó la película Revancha ya (Do Revenge) para Netflix, y le prestó su voz a Ansiedad en Intensamente 2 (Inside Out 2). Asimismo, formará parte de uno de los proyectos más grandes de 2026: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reapin), basada en la novela de Susanne Collins. Interpretará a Wiress y compartirá elenco con Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons, Elle Fanning y Kieran Culkin.

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Priah Ferguson se puso en la piel de Erica Sinclair a los 10 años; actualmente tiene 19 (Foto: Netflix)

La hermanita menor de Lucas tuvo su primera aparición en la segunda temporada y se posicionó como uno de los personajes más valientes, atrevidos y queridos de la serie. Ferguson tenía solo 10 años cuando se sumó al proyecto y capturó la atención de las productoras. Despúes, se lució en el film de Netflix La maldición de Bridge Hollow (The Curse of Bridge Hollow), en el largometraje Glitter Ain’t Gold y prestó su voz para las series animadas Mi papá el cazador intergaláctico (My Dad the Bounty Hunter) y Hámster y Gretel (Hamster & Gretel). Próximamente, la joven de 19 años estrenará las películas 99.9 FEAR FM y Samo Lives junto a Jeffrey Wright.

David Harbour (Jim Hopper)

David Harbour como Jim Hopper en la primera y la quinta temporada de Stranger Things (Foto: Netflix)

Su relación de padre e hija con Once conmovió a los fanáticos y muchos lo consideran el corazón de la serie. Aunque ya tenía una carrera en la industria, este trabajo lo posicionó de otra manera. Lo eligieron para protagonizar las películas Hellboy, Noche sin paz (Violent Night) y Gran Turismo y en 2021 se unió el Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje de Alexei Shostakov en Viuda Negra (Black Widow), rol que repitió en Thunderbolts* y con el que se lo verá en Avengers: Doomsday. A principios de este año se hizo pública su separación de la cantante Lilly Allen tras cuatro años de matrimonio, en medio de rumores de infidelidad de parte de él. Asimismo, previo al estreno de la última entrega de Stranger Things, quedó envuelto en una polémica cuando trascendió que Millie Bobby Brown lo habría denunciado por acoso.

Winona Ryder (Joyce Byers)

Winona Ryder en la primera y la quinta temporada de Stranger Things (Foto: Netflix)

Si bien cuando se puso en la piel de Joyce Byers, una madre desesperada por encontrar a su hijo, Ryder ya era una actriz de renombre, gracias a Sirenas (Mermaids), Mujercitas (Little Women) e Inocencia interrumpida (Girl, Interrupted), entre tantos otros títulos, con este papel se dio a conocer ante un nuevo público. Aunque en los últimos años hizo algunas apariciones en cine y televisión, sin duda su proyecto más importante fue Beetlejuice Beetlejuice (2024), la secuela del clásico de 1988, en el que volvió a asumir el rol de Lydia Deetz, pero como adulta, bajo la dirección de Tim Burton y junto a un destacado elenco: Michael Keaton, Jenna Ortega, Catherine O’Hara, Justin Theroux y Willem Dafoe.

Jamie Campbell Bower (Vecna / Henry Creel)

Jamie Campbell Bower se unió en la quinta entrega para interpretar a Vecna (Foto: Netflix)

El británico de 37 años se unió a la historia en la cuarta temporada para ponerse en la piel del aterrador y malvado Vecna, también conocido como Henry Creel. Su incorporación fue clave para el desarrollo de la trama y tendrá un impacto aún más grande durante el final. Antes de este proyecto, se lució en la saga Crepúsculo, protagonizó Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (The Mortal Instruments: City of Bones) con Lilly Collins y compartió elenco con Johnny Depp y Helena Bonham Carter en Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street). Entre sus últimos proyectos se encuentran las películas Witchboard, Emmanuelle y Horizonte: Una Leyenda Americana (Horizon: An American Saga - Chapter 1) junto a Kevin Costner, Sienna Miller y Sam Worthington. Además de la actuación se dedica al modelaje y a la música.

Cara Buono (Karen Wheeler)

Cara Buono como Karen Wheeler en la primera y quinta temporada de Stranger Things (Foto: Netflix)

La actriz de Mad Men y Los Soprano (The Sopranos) formó parte de la serie desde la primera temporada como la madre de Nancy, Mike y Holly Wheeler. Si bien tuvo un rol secundario, en la quinta entrega adquirió un rol clave que le permitió demostrar toda la valentía de su personaje. Entre los más recientes proyectos de Buono se encuentran las películas Things Like This, In Fidelity y el drama V13, al cual coprotagonizó con Alan Cumming bajo la dirección de Richard Ledes.

Brett Gelman (Murray Bauman)

Brett Gelman como Murray Bauman en Stranger Things (Foto: Netflix)

El actor de Los otros dos (The Other Guys) se unió a la segunda temporada para ayudar a los niños y adultos de Hawkins con sus investigaciones y pasó a convertirse en un aliado fundamental, sobre todo en esta temporada final. Tras su primera aparición en Stranger Things, Gelman siguió sumando títulos a su carrera, entre ellos las películas Kill Boy (Boy Kills World) y Haunted Heist y la miniserie de Apple TV + La dama del lago (Lady in the Lake) con Natalie Portman y Moses Ingram.