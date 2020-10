En el programa de este martes del reality culinario, el chef admitió que le molestan dos cosas puntuales de los comensales de su restaurante Crédito: eltrece

En El gran premio de la cocina, además de las devoluciones y los puntajes, hay espacio para las anécdotas de la vida profesional de los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. Este martes, Petersen, que es dueño del restaurante Hermanos, reconoció cuáles son las actitudes de los clientes que más le molestan.

El chef le estaba explicando a Carina Zampini, la conductora del programa, que cabía la posibilidad de cambiarle sobre la marcha el pedido a algunos de los participantes. Entonces la conductora le hizo una pregunta sincera sobre su propuesta: "Nos miramos a los ojos y me decís si te molesta que en tu restaurante te manden una comanda y que, a la mitad, el comensal te la cambie. Te dice 'ay no, me arrepentí y quiero esto'".

A continuación, Petersen confesó cuáles son los peores pedidos de los clientes. "Hay dos defectos. Cuando el cliente te cambia el plato a la mitad, decís 'flaco, las papas ya las puse en la freidora', eso es un drama", aseguró el chef. Y agregó, picante: "Feli es de esas, el otro día vino a comer a mi restaurante, 'decile que le saque lechuga', 'mejor ponésela'. Más vueltera...".

La conductora de El gran premio de la cocina se mostró sorprendida por las revelaciones Crédito: eltrece

Pizarro, por su parte, negó todo: "Mentira Cari, hace mucho que me conocés". Zampini replicó: "Feli no es de las que cambian, es de las que agrega". Luego, Petersen siguió con el segundo defecto de la clientela: "Lo que no se puede hacer Cari, es que cada vez que va el mozo le pedís algo. Te deja el agua, 'ay, me traés un poco hielo'. Te lleva el hielo, 'ay, un cenicero'. El mozo dice 'no, flaco, pedime todo junto'".

La conductora se mostró sorprendida con el relato. El chef aseguró que esta actitud del cliente "es una maldad". Por su parte, Asta propuso llamar a estas situaciones "comanda interruptus" y todos en el estudio se rieron. "Hay clientes especiales que cada vez que va el mozo le pide algo. Pedí todo junto, tiene que caminar", sentenció Petersen. Para finalizar, este chef explicó que llaman "doctores" a los clientes especiales que dejan propina.