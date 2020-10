Christian Petersen hizo un descargo frente a los cocineros del reality y les recomendó que "no se duerman en los laureles" Crédito: eltrece

27 de octubre de 2020 • 10:23

Christian Petersen es jurado en El gran premio de la cocina (eltrece), el certamen culinario conducido por Carina Zampini, y suele ser uno de los que da más consejos a los cocineros sobre la actitud que tienen que tener en la competencia. Este lunes, retó a los participantes porque no habían practicado la técnica del deshuesado de pollo, algo que el considera "elemental" para una escuela de cocina.

Una de las consignas del día era hacer un pollo deshuesado relleno. Tute y Santiago casi destrozaron la carne que les dieron y el jurado se mostró sorprendido por su falta de técnica cuando visitó las estaciones de cocina. Luego, se lo comentó a Zampini.

"Lo que más me extrañó es que, estando en una competencia en el nivel que tienen, que no sigan practicando, que no sigan buscando técnicas, que no sigan buscando perfeccionarse para ganar el título. Yo creo que es como un boxeador: todas la mañanas flexiones, salgo a correr, entrenar, pego mal con la izquierda, entreno con la izquierda", sentenció Petersen.

Y siguió: "Cuando se los remarco me miran con cara de 'estás pidiendo más'. No, estoy pidiendo lo que yo haría para ganar". Además, el chef habló de su propia actitud en las competencias: "Yo cuando era joven concursé un par de veces y entrenaba todas las mañanas triple turno".

A continuación, bajó el tono: "Después, por suerte, también tienen la velocidad para adaptarse, para hacer, son bastante pillos los cinco que quedaron, son bastante astutos". Zampini completó la frase: "Para incorporar información rápida".

Petersen continuó: "Y atan con alambre. Yo hablé con Tute y me dijo que era un especialista en deshuesar pollo y me parece que no. Y se ofuscan y me gusta porque habla de su orgullo". Para cerrar, el jurado les dio un consejo sobre cómo abordar su reciente fama: "Yo les diría que no se mareen porque están en un momento de estrellato, la gente en la calle los admira por todo lo que está naciendo y tienen razón, hacen un gran trabajo".

Por su parte, Zampini aseguró que hay que admirarlos "de verdad" porque cocinan a contratiempo. El jurado, finalmente, recomendó a los participantes "que no se duerman en los laureles".