Christian Petersen, jurado de El gran premio de la cocina, comparó a un participante de la nueva temporada del reality con una icónica cocinera argentina Crédito: eltrece

Este viernes en El gran premio de la cocina (eltrece), los cocineros tuvieron que deslumbrar al jurado conformado por Christian Petersen, Julieta Monteverde y Mauricio Asta con un plato de pastas rellenas con dos salsas.

Petersen pasó por la estación de cocina del equipo verde para aconsejar a los concursantes y vio a Martín, el participante que también es abogado, salteando espinaca. "Me gusta el color, que no se te pase, es muy rica la pasta con eso. Guarda que no tenga tanta agua", le dijo el chef.

"Hay que escurrir", le respondió Martín. "Tanto tallo, ¿lo ves viable adentro del relleno?", le consultó Petersen. El participante le contestó con seguridad: "No, hay que moler todo".

Entonces, el jurado se puso serio: "A mí me gusta mucho la pasta delicada, por más que uno use un vegetal como la espinaca, bastante noble, sacarle las nervaduras antes de cocinarlo. Si lo va a dejar todo para ser rendidor, para ser además de abogado, ser ecónomo, me gusta. Es el nuevo Chichita de Erquiaga de Canal 13".

Andrea Politti, conductora del programa, intervino: "No me digas, cuántos títulos. ¿Te acordás de Chichita?". Petersen aseguró que la cocinera era "una genia" y Politti le dio la razón. Luego, el chef cerró con un consejo más para Martín sobre la espinaca: "Estaría bueno que la piques bien, sobre todo la parte de los tallos, para que el relleno sea fácil de comer".