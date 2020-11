Christian Petersen, jurado de El gran premio de la cocina, se mostró sorprendido por un ingrediente inesperado en la carbonada que preparó Julián Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 15:52

Este martes, para celebrar el Día de la Tradición, en El gran premio de la cocina dedicaron el desafío de la jornada a las recetas clásicas de la patria. Julián, Santiago y Matías intentaron enamorar al jurado compuesto por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta con platos tradicionales como la carbonada en zapallo o la entraña.

Julián, particularmente, decidió hacer una reversión de la carbonada y Petersen se mostró indignado. "Veo velocidad, veo muy linda presentación y veo un poco de osadez. ¿Usted cree que la carbonada lleva queso?", le preguntó el jurado.

"Le puse un poquito, me divirtió, está arriba nada más, tiene tres cubitos de muzzarella", explicó el participante. Petersen le consultó sobre la razón de esta "interpretación" del plato. "Me gusta ponerle muzzarella a todo, a los guisos me encanta ponerles. Me parece que queda perfecto, muzzarella, un montón de verduras, calabaza", le respondió.

"¿Vos qué pensás qué diría Güemes si se levanta de la tumba y dice 'che, me como una carbonada?'", lo increpó el jurado, mientras hacía el gesto de estirar el brazo como si tuviera en la mano un tenedor con un hilo de muzzarella interminable. Julián le respondió con cara pícara: "Diría 'qué original, qué buena carbonada'".

El resto del jurado, de los participantes y la conductora Carina Zampini se rieron. El chef siguió con su devolución: "¿Y la cantidad de carne te gusta o tiene poca carne?". Julián reconoció que "poca". Entonces, Petersen preguntó con ironía: "¿Por qué? ¿Porque a Güemes no le gustaba la carne?".

Julián se volvió a reír y le describió lo que hizo con su preparación: "No sé qué onda Güemes, pero yo le puse poca, yo pensé que era mucho más zapallo y cremosidad que carne, me la jugué por ahí, tiene carne, tampoco tanta, creo que está bien".

Para cerrar, Petersen terminó de dar su parecer sobre la tradición culinaria argentina y la innovación: "La verdad es que cuando dijimos la consigna y escuchaste y no sabías de lo que estábamos hablando me asombré un poco. Yo creo que cualquier cocinero argentino tiene que saber hacer empanadas, unas milanesas, un locro, una carbonada. La carbonada es moderna, libre interpretación hoy, así que no hay problema con eso, fuiste muy rápido, osado", concluyó.