Kiefer Sutherland fue detenido en Los Ángeles acusado de agredir a un conductor

El famoso actor y director de cine Kiefer Sutherland fue arrestado en Los Ángeles acusado de haber agredido a un conductor de un servicio de transporte compartido. La situación que finalizó con la intervención de la policía tuvo lugar en Hollywood, durante la madrugada de este lunes.

La detención se produjo luego de que la policía respondiera a un llamado denunciando un altercado registrado cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, según información difundida por Fox News Digital.

Sutherland es conocido, entre otras cosas, por ser el protagonista de la serie 24 AP

Según precisó el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado, citado por la agencia AFP, la investigación determinó que el acusado ingresó al vehículo de viajes compartidos, agredió físicamente al conductor y profirió amenazas. A pesar del tenso momento, las autoridades indicaron que la víctima no presentó lesiones que requirieran atención médica en el lugar.

Horas después de ser detenido, Sutherland recuperó su libertad tras abonar una fianza de US$50.000. Sin embargo, el proceso judicial sigue vigente y está establecido que el próximo 2 de febrero el actor deberá comparecer por primera vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El reconocido actor ya había tenido problemas judiciales en 2009 ABC/Netflix

El actor alcanzó notoriedad internacional por su papel del agente Jack Bauer en la serie 24, emitida entre 2001 y 2010, y por sus actuaciones en películas como The Lost Boys, Stand By Me y Los tres mosqueteros. Es hijo del también actor Donald Sutherland, fallecido en 2024.

Por otra parte, Fox News Digital recordó que no es la primera vez que Sutherland enfrenta problemas con la ley. En 2009 enfrentó un proceso judicial por un episodio de agresión ocurrido tras la Gala del Met.

Kiefer es hijo del también actor Donald Sutherland (Foto: George Pimentel/WireImage) Getty Images - WireImage

En aquella oportunidad, el hecho tuvo como protagonista al diseñador de moda Jack McCollough, quien denunció haber sido agredido por Sutherland durante un altercado posterior a la gala. El episodio derivó en una imputación formal contra el actor, aunque el proceso no avanzó hasta una instancia de condena.

Finalmente, el cargo fue retirado luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo. En ese contexto, Sutherland y McCollough difundieron una declaración conjunta en la que informaron que habían resuelto sus diferencias.