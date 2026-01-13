Este lunes 12 de enero quedaron en MasterChef Celebrity (Telefe) solo doce participantes tras la gala de eliminación. Emilia Attias tuvo que dejar su delantal y despedirse de la competencia, pero con la promesa de revancha porque esta semana arranca el repechaje.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Anoche hubo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity Instagram

Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, lunes 12 de enero

Antes de empezar con la gala de eliminación, Wanda Nara llamó a los participantes adelante de las estaciones e hizo un anuncio que trajo un poco de tranquilidad a quienes estaban en la cuerda floja: esta iba a ser la última eliminación antes del repechaje. Durante esta semana, los participantes que fueron eliminados previamente competirán para poder ganarse un lugar de vuelta en el certamen.

Luego, el jurado informó de que iba a tratar el desafío de anoche. Los competidores con delantal negro debían replicar una torta de chocolate que el mismo Damián Betular hizo para el programa de ayer. Todos los participantes recibieron los ingredientes y la receta para tratar de hacer su preparación lo más parecida a la que hizo el chef pastelero. Además, se les dio 70 minutos, o sea diez minutos más de lo habitual, para crear el plato.

Tras las instrucciones, Cachete Sierra, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, La Joaqui y Marixa Balli se pusieron a cocinar para quedarse una semana más. Hubo mucha concentración durante toda la gala, donde los participantes se mostraban concentrados en su plato. En varias instancias la misma conductora destacaba lo silenciosos que se encontraban los participantes anoche.

El mayor problema que encontraron fue compartir el abatidor, el cual ayuda a enfriar la comida de forma rápida, ideal para este tipo de pruebas donde el tiempo es muy limitado. Hubo acusaciones de robo o saboteo y el mismo jurado tuvo que hacer una barrera para evitar que los participantes lo cierren y abran porque perdía frío.

Andy Chango hizo la mejor torta en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este lunes 12 de enero Telefe

Al momento de la degustación, el plato mejor logrado fue el de Andy Chango para la sorpresa de todos. “Una noche de concentración, método, inteligencia, prolijidad, precisión. El único participante que logró a la perfección la torta de chocolate. Un amo de los tiempos, casi te diría el señor del reloj”, expresó Betular en su devolución. En tanto, también se destacaron La Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez, para el asombro de muchos.

Finalmente, el jurado llamó a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. “Una noche oscura, que para uno de ustedes tres se pone un poquito más oscura…Un rayo de luz para Marixa que sigue en competencia”, dijo Donato de Santis.

Los peores platos de la noche fueron los de Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias Telefe

Así fue que en el mano a mano quedaron el exfutbolista y la actriz y modelo. Sin muchas vueltas, fue el mismo chef italiano que anunció que Attias era la nueva eliminada. El jurado le dedicó varias palabras de aliento y cariño antes de su salida. “Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuvo a la altura, pero vos sí lo estás”, expreso Donato. En tanto, Betular agregó: “Te veía mucho más lejos en la competencia porque la verdad que tenes tu estilo, hoy una torta te deja afuera, pero hay una chance más, tomalo así”.

“La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna del día estaba muy tranquila, y viste qué frustrante que es no poder resolver cosas con algo que sabes que te puede salir bien. Pero, bueno, esto es así. Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil, y volver a pelear por mi lugar”, manifestó Emilia antes de irse.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La despedida de Emilia Attias de MasterChef Celebrity Telefe

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Emilia Attias , modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada.

, modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.