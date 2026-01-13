Rosalía, de nuevo enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con ella en Río de Janeiro

Rosalía cerró un gran 2025 y no solo por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Lux, un material que sorprendió a los críticos, logró conmover a sus fanáticos y que en el 2026 la llevará de gira por el mundo. La artista catalana, además, parece haber encontrado el amor en Loli Bahía, una modelo francesa con la que se la vio en varias ocasiones, con quien celebró el año nuevo en Ipanema y con quien se la vio esta semana de la mano por las calles de Madrid.

En noviembre del año pasado, Rosalía y Loli Bahía disfrutaron de una salida en Madrid G3/The Grosby Group

Según la revista Hola!, en noviembre del año pasado Rosalía y Loli Bahía disfrutaron de una salida junto a un grupo de amigos en la capital española. Los paparazzi lograron fotografiar el momento, aunque ese día no tuvieron gestos de cariño públicos. Luego, en diciembre, la creadora de Motomami viajó a Río de Janeiro para despedir el año, y lo hizo, otra vez, acompañada de la modelo.

Rosalía y Loli Bahía festejaron fin de año en las playas de Ipanema. Según los videos que sus fans compartieron en sus redes sociales, la pareja se dejó ver junta en todo momento. Incluso, celebraron la Nochevieja con una corrida de la mano al mar. Días después las encontraron, también de la mano, durante un paseo por la ciudad. La cantante lucía un vestido rosa lencero, una cartera a tono y un par de botas negras. Bahía, por su parte, llevaba un short negro, una remera blanca y ojotas.

¿Quién es la mujer que conquistó a Rosalía?

Loli Bahia en Instagram instagram.com/lolibahiaa

Dolores Bahia Roubille es una modelo y actriz francesa de 23 años que durante los últimos años logró afianzarse en el mundo de la moda. Nacida en Lyon, su padre tiene ascendencia española y su madre raíces argelinas. Roubille fue descubierta, antes de alcanzar la mayoría de edad, luego de participar en el concurso internacional de modelaje Egeri Tour que tuvo lugar en su ciudad natal. En octubre de 2018 ganó la final del certamen en París, lo que la colocó en el radar de varias de las agencias parisinas más importantes y marcó el inicio de su carrera profesional. Tenía 17 años.

Loli Bahia, en una imagen de su cuenta de Instagram instagram.com/lolibahiaa

En 2020, Loli Bahía debutó sobre la pasarela en un desfile de Louis Vuitton. Ese día todos los ojos se posaron en su figura, que comenzó a reproducirse como imagen de otras grandes marcas de la industria y la alta costura. En enero de 2023, Yves Saint Laurent Beauty la eligió como embajadora.

La modelo francesa es una de las referentes de las pasarelas instagram.com/lolibahiaa

Entre sus apariciones más importantes, se puede destacar que desfiló para marcas como Saint Laurent, Celine, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada y Givenchy. Incluso abrió uno de los eventos más destacados de la moda, el Vogue World 2024, como modelo de Chanel. El año pasado tuvo un rol central en el desfile Chanel Cruise 2025 y fue la protagonista de la campaña Chanel No. 5 Fine Jewellery Collection, que incluyó una película dirigida por Gordon von Steiner.

Loli Bahía en la campaña de Versace

Ella es Loli Bahía, el nuevo amor de Rosalía

Rosalía, en Buenos Aires

El posteo con el que Rosalía anunció su nueva gira mundial Instagram

Después de su comentada visita a Buenos Aires a finales de noviembre, Rosalía volvió a revolucionar a sus seguidores con un anuncio muy esperado: volverá a presentarse en Argentina. Tras agotar en tiempo récord las funciones previstas para el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, la artista española decidió sumar dos nuevas fechas, desatando un auténtico furor entre quienes se quedaron sin entradas en la primera tanda.

La artista confirmó el Lux Tour 2026 a través de sus redes sociales, revelando un recorrido internacional que la llevará por varios países de Europa y Estados Unidos, con paradas en Francia, Italia, España y Reino Unido. En cuanto a América Latina, la gira también incluirá presentaciones en México, Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico y, por supuesto, la Argentina, donde su regreso ya genera enorme expectativa.

Todas las fechas anunciadas de la gira mundial de Rosalía 2026, con el cual pasará por Buenos Aires Instagram

En medio del entusiasmo por su vuelta al país y tras agotarse rápidamente las primeras dos funciones, Rosalía decidió ampliar su presencia en Buenos Aires con dos presentaciones adicionales. Así, confirmó un nuevo show para el 4 de agosto en el Movistar Arena y, además, anunció una última fecha para el 6 de agosto de 2026, completando un esperado cuádruple encuentro con su público argentino.