Aunque suele mostrarse serio, el chef no pudo contener las lágrimas en la eliminación de Peque, a quien le dijo: "La cocina es ser buena persona y vos lo sos"

La novena temporada del reality culinario, conducida por Carina Zampini, es especial porque participan los ganadores de todas las ediciones anteriores del programa. Eso permitió que se generara una confianza y complicidad únicas entre todo el equipo. Para los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, que forjaron una buena relación con los participantes, cada eliminación es difícil y llena de emociones.

En el último programa de El gran premio de la cocina, Peque recibió el menor puntaje por sus preparaciones y, al acumular el más bajo en la última semana, fue eliminado de la competencia. Al final de la edición, lo saludaron todos en el estudio sin disimular las lágrimas.

Peque dio las gracias y se dirigió a Zampini, llorando: "No tengo más que palabras de agradecimiento, voy a extrañar verte entrar al estudio y a todos, gracias por darme otra oportunidad, me emociona mucho todo esto, es un juego, es parte de eso, me hubiera gustado un poco más, pero se me acabó la nafta, viejo".

La conductora lo consoló: "No sé acabo la nafta, son días, hay semanas en las que se cometen pequeños errores que nos llevan a estos resultados". Peque siguió explicando lo que sentía: "Es una competencia más pareja, mucho más difícil que la vez anterior, estoy re contento. Esto no es tristeza, es emoción".

Juan Marconi, coconductor del ciclo, le aclaró que "nadie quiere que se vaya". Y agregó: "Lo aplauden todos allá atrás, se va Maradona". Zampini le dijo, conmovida: "Sos un gran tipo, te hacés querer por todos, por eso los aplausos detrás de cámara, adelante de cámara, nosotros felices de haberte conocido, estás en el corazón de todos nosotros".

El participante abandonó El gran premio de la cocina con la ovación de sus compañeros y del jurado

A continuación, Pizarro llenó de halagos al participante: "Sos el más especial de los campeones, sos el primero, te vamos a extrañar, me atrevo a decir que sos el preferido". Entonces le tocó el turno a Petersen, que suele mostrarse más serio que los demás jurados en el programa.

"Me cuesta un poco la verdad, me emociono, lo quiero un montón, me parece que es un buen tipo, se nota cuando cocina y eso me encanta", dijo, compungido. Luego, se le quebró la voz y siguió con las palabras de aliento para Peque, pero casi llorando: "Te lo quiero decir, porque la cocina es ser buena persona y vos lo sos".

Todos aplaudieron en el estudio y Asta quiso levantarle el ánimo al participante. "Peque, no fue suerte que estés acá, fue porque ganaste un concurso, así que te felicito, parte de la competencia es tal vez en algún momento que te toca hoy decir adiós", expresó. "Me voy como un campeón", se despidió Peque, ya repuesto de la emoción.