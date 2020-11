Jimena Monteverde, la nueva integrante del jurado de El gran premio de la cocina, criticó a su colega Christian Petersen en medio de una cómica situación Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 13:56

La décima temporada de El gran premio de la cocina (eltrece) comenzó esta semana y los participantes ya tuvieron que enfrentarse a un "jueves dulce", día en el que todas las preparaciones son de pastelería. Este jueves, uno de los desafíos consistió en una torta brownie que tenía que ser una réplica de una presentada por la producción.

El equipo verde llevó su torta a la zona de degustación, pero el capitán no se veía muy convencido. "A mí, cuando arrancó el casting, me vendieron como el chamuyero, el que sabía vender las cosas, pero hay cosas que no se pueden vender. Si yo le tuviera que poner un puntaje a mi torta, reconozco todos los errores que tuve, le pongo un 4. Porque para mí, el brownie está rico", explicó Maxi al hacer su entrega.

Christian Petersen, que fue el primer jurado en probar la torta, le respondió: "Voy a cortar la original, y vamos a hacer de vuelta la misma pregunta, ¿te parece?". Andrea Politti, conductora del programa, le pidió a la jurado Jimena Monteverde que le alcanzara un plato a su colega.

El chef batallaba contra la torta, intentando servir una porción. "Para cortar tortas, me parece que Petersen, no", soltó, picante, Monteverde. El parrillero no lograba cortar una porción y Mauricio Asta le recordó que le faltaba cortar en el centro del brownie.

"¡Me están peleando los dos!", se quejó Petersen. Politti lo defendió: "¡Cómo lo pelean!". Monteverde le dijo al jurado: "Déjeme, a ver. Es del centro hacia afuera". Intentó cortar la porción mientras Asta decía que iban a "destrozar" la torta de la producción. "Aguantá, aguantá que va. A ver, ahí va", agregó la cocinera, al lograr su cometido.