Chiqui se destacó por sus preparaciones típicas de la gastronomía judía y encandiló a Petersen, Asta y Pizarro Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 10:15

Desde la tarde de este viernes, la comunidad judía comenzó las celebraciones por Rosh Hashaná (año nuevo) y el reality de cocina, conducido por Carina Zampini, no se quedó afuera del festejo. El menú del viernes fue íntegramente dedicado a la gastronomía de esta colectividad: hígado picado, guefilte fish, keppe, knishes, boios de verdura y lajmayin.

Chiqui, una de las participantes, empezó con ventaja. "Yo aprendí a cocinar con gente judía", contó la cocinera, mientras preparaba un plato de knishes, boios y lajmayin en 70 minutos, como indicaba el desafío que presentó el jurado Mauricio Asta.

La concursante llegó a tiempo con los platos a la zona de degustación y el veredicto fue positivo. "Los lajmayin quedaron húmedos, muy buenos, te felicito. Un gran plato, creo que es un homenaje al año nuevo judío, a lo rico y a lo mucho que festejan en sus celebraciones", sentenció el chef Christian Petersen.

La pariticipante contó que aprendió a cocinar en una casa judía Crédito: eltrece

"Los tamaños y cómo te organizaste estuvo bien, evidentemente tu experiencia haciendo estas cosas te ayudó mucho, me encantó el lajmayin, los boios son lo mejor del plato. Te felicito, la verdad es que es una entrega que es una delicia, me dan ganas de comer más", le dijo con una sonrisa Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado.

Por su parte, Asta se mostró emocionado por la comida de la participante. "Chiqui, qué lindo, qué rico, cómo te felicito. La verdad es que encuentro un plato muy armónico, las porciones todas iguales, todas pequeñas que van bien en esta presentación. El sabor de los boios es de otro nivel. Es un plato glorioso. Muy too much", expresó el pastelero.

A la hora de dar los puntajes, Petersen la siguió halagando: "Serías la bobe no por la edad, sino por tus sabores". Unos minutos antes, el chef había contado que hizo servicios de catering para la colectividad en varias oportunidades e hizo una descripción de sus celebraciones.

El chef detalló que suele cocinar en eventos de la comunidad judía y alabó sus celebraciones Crédito: eltrece

"Son muy alegres, tienen mucho cuidado en los detalles, les gusta comer muy bien, saben lo que van a comer, se divierten un montón. Yo creo que las fiestas más divertidas son las de los judíos. Tienen una teoría, una historia de cómo se come cada cosa, no es una cocina tan fácil", dijo, contento, Petersen.

Finalmente, Chiqui obtuvo uno de los puntajes más altos de la jornada y, gracias a su triunfo, dejó de estar última en la tabla de posiciones.