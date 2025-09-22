En Nueva York: dónde celebrar Rosh Hashaná y cómo será Yom Kipur este 2025

Desde el atardecer del lunes 22 de septiembre, Nueva York celebra el inicio de Rosh Hashaná, el año nuevo judío, que culmina al anochecer del miércoles 24. Este evento inaugura las Altas Fiestas, que continúan con Yom Kipur, el día de la expiación, el miércoles 1º y jueves 2 de octubre.

Qué lugares de Nueva York presentan eventos especiales para Rosh Hashaná y Yom Kipur

Los habitantes de la Gran Manzana que deseen dar la bienvenida al año nuevo judío pueden acudir a diversos establecimientos que presentan opciones típicas de un menú de estas fiestas o realizan actividades propias de la fecha, como el encendido de velas. Este evento comienza con el sonido del shofar (cuerno de carnero) la mañana de ambas festividades.

La manzana con miel es un clásico para recibir el año nuevo dulce Breads Bakery

Jabad de Midtown Manhattan

En el 509 5th Ave., este centro invita a la comunidad a unirse al encendido de velas y ofrece un menú de cuatro tiempos para las familias que acudan a celebrar el año nuevo judío. Entre su carta, se incluye el pan jalá redondo con pasas y manzanas bañadas en miel, para recibir un período dulce.

Para Yom Kipur, se realizará una lectura del Leviticus a primera hora de la mañana y, con el sonido del shofar, se indicará el fin del ayuno.

Talia’s Steakhouse & Bar

En el 668 Amsterdam Ave., este restaurante con alimentación kosher sigue con fidelidad la celebración del Rosh Hashaná cada año e invita a sus comensales del Upper West Side a probar un delicioso menú. Las opciones incluyen desde pollo con salsa de vino y champiñones, puré de papas y vegetales salteados, hasta coliflor asada con chimichurri, quinoa y hojas verdes.

Breads Bakery

La popular panadería, que cuenta con diversas ubicaciones en la ciudad, como 18 E. 16th St., ofrece un menú personalizado para las festividades, extendido hasta Yom Kipur, y se incluyó en la guía elaborada por Secret New York. Su gran especialidad y clásico ya es Jalá Festiva, challah trenzada redonda con sésamo, nigella, girasol, calabaza, lino y amapola.

Los centros invitan a los habitantes que quieran celebrar a unirse a las comidas y cenas Jabad de Midtown Manhattan

The Kosher Market Place

Para aquellos que prefieran disfrutar y honrar estas festividades en casa, este clásico mercado ofrece alimentos y productos para elaborar las propias recetas típicas en familia. Está ubicado en el 2442 Broadway.

Edith’s Sandwich Counter

Con sucursales en Brooklyn y Manhattan, este reconocido establecimiento de pan casero preparó recetas especiales para sus clientes justo antes de las fechas festivas. Ambos locales se encuentran en el 495 Lorimer St. de Williamsburg y en el 64 Charles St. de West Village.

PJ Bernstein

Definido como “su hogar lejos de su hogar”, este restaurante promete una experiencia familiar con la especialidad en el pastrami y clásicos platos como Gefilte Fish, Potato Kugel, Beef Brisket y Rugelach. Está situado en el 1215 3rd Ave.

El pastrami es la especialidad de ciertos lugares de Nueva York en estas festividades PJ Bernstein

Zabar’s

En el 2245 Broadway, ofrece menús diferentes para los fanáticos del brunch que deseen celebrar el año nuevo judío y el Yom Kipur, así como platos y guarniciones navideñas.

Orwashers

La comida casera del Medio Oriente es la especialidad de este local de Manhattan, que se ubica en el 611 Hudson St.

Mile end Deli

Con la especialidad de los pancakes safta, de queso cottage, este icono de la gastronomía judía neoyorquina se encuentra en el 97A Hoyt St.

Rush & Daughters Cafe

En el 127 Orchard Street, ofrece dulces de manzana con helado casero de miel batida y otras recetas para almuerzos y cenas estas festividades.