En Nueva York: dónde celebrar Rosh Hashaná y cómo será Yom Kipur este 2025
Diversos restaurantes y panaderías de la Gran Manzana presentan menús y platos especiales para estas fechas
- 3 minutos de lectura'
Desde el atardecer del lunes 22 de septiembre, Nueva York celebra el inicio de Rosh Hashaná, el año nuevo judío, que culmina al anochecer del miércoles 24. Este evento inaugura las Altas Fiestas, que continúan con Yom Kipur, el día de la expiación, el miércoles 1º y jueves 2 de octubre.
Qué lugares de Nueva York presentan eventos especiales para Rosh Hashaná y Yom Kipur
Los habitantes de la Gran Manzana que deseen dar la bienvenida al año nuevo judío pueden acudir a diversos establecimientos que presentan opciones típicas de un menú de estas fiestas o realizan actividades propias de la fecha, como el encendido de velas. Este evento comienza con el sonido del shofar (cuerno de carnero) la mañana de ambas festividades.
- Jabad de Midtown Manhattan
En el 509 5th Ave., este centro invita a la comunidad a unirse al encendido de velas y ofrece un menú de cuatro tiempos para las familias que acudan a celebrar el año nuevo judío. Entre su carta, se incluye el pan jalá redondo con pasas y manzanas bañadas en miel, para recibir un período dulce.
Para Yom Kipur, se realizará una lectura del Leviticus a primera hora de la mañana y, con el sonido del shofar, se indicará el fin del ayuno.
- Talia’s Steakhouse & Bar
En el 668 Amsterdam Ave., este restaurante con alimentación kosher sigue con fidelidad la celebración del Rosh Hashaná cada año e invita a sus comensales del Upper West Side a probar un delicioso menú. Las opciones incluyen desde pollo con salsa de vino y champiñones, puré de papas y vegetales salteados, hasta coliflor asada con chimichurri, quinoa y hojas verdes.
- Breads Bakery
La popular panadería, que cuenta con diversas ubicaciones en la ciudad, como 18 E. 16th St., ofrece un menú personalizado para las festividades, extendido hasta Yom Kipur, y se incluyó en la guía elaborada por Secret New York. Su gran especialidad y clásico ya es Jalá Festiva, challah trenzada redonda con sésamo, nigella, girasol, calabaza, lino y amapola.
- The Kosher Market Place
Para aquellos que prefieran disfrutar y honrar estas festividades en casa, este clásico mercado ofrece alimentos y productos para elaborar las propias recetas típicas en familia. Está ubicado en el 2442 Broadway.
- Edith’s Sandwich Counter
Con sucursales en Brooklyn y Manhattan, este reconocido establecimiento de pan casero preparó recetas especiales para sus clientes justo antes de las fechas festivas. Ambos locales se encuentran en el 495 Lorimer St. de Williamsburg y en el 64 Charles St. de West Village.
- PJ Bernstein
Definido como “su hogar lejos de su hogar”, este restaurante promete una experiencia familiar con la especialidad en el pastrami y clásicos platos como Gefilte Fish, Potato Kugel, Beef Brisket y Rugelach. Está situado en el 1215 3rd Ave.
- Zabar’s
En el 2245 Broadway, ofrece menús diferentes para los fanáticos del brunch que deseen celebrar el año nuevo judío y el Yom Kipur, así como platos y guarniciones navideñas.
- Orwashers
La comida casera del Medio Oriente es la especialidad de este local de Manhattan, que se ubica en el 611 Hudson St.
- Mile end Deli
Con la especialidad de los pancakes safta, de queso cottage, este icono de la gastronomía judía neoyorquina se encuentra en el 97A Hoyt St.
- Rush & Daughters Cafe
En el 127 Orchard Street, ofrece dulces de manzana con helado casero de miel batida y otras recetas para almuerzos y cenas estas festividades.
Otras noticias de Agenda EEUU
"Para rituales". Insólito caso de la CBP en Florida: revisaron el equipaje de un viajero y se impresionaron
Los resultados. Cuál es el vínculo entre el paracetamol y el autismo, según los estudios de Harvard y el Hospital Mount Sinai
Del 6 al 11 de marzo. En Miami: cuánto cuestan las entradas para ver a Venezuela y Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
- 1
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo
- 2
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 3
Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17
- 4
Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario