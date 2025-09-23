La historia de cómo el “pastrami sandwich” de Katz´s se volvió tan emblemático en Nueva York
De raíces judías y tradición artesanal, el sándwich se convirtió en un ícono cultural y culinario de la Gran Manzana
En el corazón del Lower East Side, Katz’s Delicatessen representa un capítulo vivo de la historia de Nueva York. Fundado en 1888 por inmigrantes judíos del este de Europa, el deli se consolidó como un espacio donde la tradición y la gastronomía se mezclan. Más de 130 años después, el local aún atrae multitudes gracias a un sándwich de pastrami que muchos describen como el mejor del mundo.
El legado judío que dio origen a Katz’s
La historia de Katz’s está ligada al legado de la inmigración judía del este de Europa, que trajo al barrio sabores como las carnes curadas y los encurtidos. Estos restaurantes eran muy comunes en el siglo XX, pero el paso del tiempo los colocó como el último gran sobreviviente.
Katz’s se convirtió en un ícono gastronómico mundial gracias a su famoso y simple sandwich, considerado por muchos como “el mejor del planeta”: que consiste en varias lonjas de pastrami en pan de centeno (pastrami on rye), acompañados de mostaza y pickles, según relata Insider Food.
La clave de su éxito también está en el proceso artesanal: cocinar la carne durante largas horas hasta que quede tan tierna y jugosa que solo puede cortarse a mano. Cada sándwich se prepara al momento, lo que garantiza un sabor único que muchos describen como insuperable.
Katz’s y Hollywood: de Nueva York al mundo
Aunque ya era famoso entre los locales, Katz’s alcanzó su fama al llegar a la pantalla grande de Hollywood, en una escena de When Harry Met Sally (Cuando Harry conoció a Sally). Desde entonces, el deli se convirtió en un ícono mundial gracias a su aura nostálgica y cultural.
Desde sus paredes repletas de fotografías hasta sus luces de neón, todo se conserva casi intacto, y esa fidelidad a la tradición es lo que atrae tanto a locales como a turistas que forman largas filas para probar esta delicia.
Cuánto cuesta el famoso sándwich de Katz’s en 2025
El restaurante funciona en la calle 205 E Houston St, donde la fila en la entrada, el sistema de tickets y la búsqueda de mesas forman parte de la experiencia.
El sándwich de pastrami tiene un precio, según su sitio oficial, a partir de los 28,95 dólares, que podría aumentar de acuerdo a los toppings que agregue. Un precio elevado, pero considerado justo por el tamaño y la calidad.
Visitantes como Erin McDowell, en diálogo con Business Insider, afirmaron que el sándwich es tan grande que puede compartirse entre dos personas. Aunque algunos lo perciben como costoso, la mayoría lo describe como un gasto inevitable para quien busca un pedazo de historia neoyorquina en su plato.
Más allá del pastrami: qué pedir en Katz’s
Además del famoso sandwich, Katz’s Delicatessen ofrece un menú amplio con clásicos de la cocina judía y neoyorquina que complementan la experiencia. Entre las opciones más populares están:
- Corned beef: rival directo del pastrami, igualmente jugoso y cortado a mano.
- Sopa de bola de matzá (matzo ball soup): un plato reconfortante, especialmente en invierno.
- Hot dogs estilo neoyorquino: otra de las especialidades históricas de Katz’s.
- Latkes (tortitas de papa): servidas con crema agria o compota de manzana.
- Reubens y otros sándwiches combinados: mezclan pastrami, corned beef, queso y chucrut.
- Pickles y ensaladas: encurtidos caseros que acompañan cada comida.
- Cheesecake estilo Nueva York: para cerrar con un postre icónico.
