Uno de los participantes del concurso culinario tuvo un problema con el soufflé que estaba preparando y recibió comentarios picantes del pastelero, que forma parte del jurado Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2020 • 10:40

El pastelero Mauricio Asta es jurado en el reality culinario de las tardes de eltrece y disfruta del doble sentido en los diálogos relajados. En el último programa de El gran premio de la cocina, hizo algunos comentarios sugerentes en relación con uno de los participantes, Santiago.

Todo comenzó cuando el concursante estaba cocinando un soufflé de espinacas. El pastelero, en su habitual recorrida por las cocinas, pasó por la estación de Santiago y pidió ver las preparaciones en el horno. El participante cumplió con su pedido y el jurado lo retó, porque de esa forma los soufflés se "iban a bajar".

Unos minutos después, Santiago presentó su plato en la zona de degustación frente a los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Asta. Efectivamente, los soufflés se habían desinflado. "Cuando le abrí la puerta a Mauri se me pincharon", explicó. "Perdón, ¿qué dijiste?", le preguntó, con picardía, la conductora Carina Zampini. El pastelero agregó: "No sonó muy bien eso".

Entonces, la conductora remarcó la frase: "Le abriste la puerta a Mauri y se te pincharon los soufflés en el horno". Asta se mostró indignado con el cocinero: "¿Me estás diciendo yeta?". Santiago admitió su error: "Es verdad, no tendría que haberlo abierto".

Santiago aseguró que sus soufflés "se bajaron" porque le abrió la puerta del horno a Mauricio Asta Crédito: eltrece

Zampini apuntó divertida contra el jurado y pastelero: "Vos le dijiste que te abra la puerta para ir a jugar". Asta no negó su intromisión: "Le dije que quería ver". La conductora insistió: "Vos querías jugar". Por su parte, el pastelero explicó, sugerente: "Yo quería jugar y el decidió abrir la puerta". Petersen interrumpió para darle la razón a su compañero: "Nadie lo obligó".

Luego, Zampini le recordó al participante que la responsabilidad era suya. Santiago le respondió: "Él no tuvo nada que ver, pasó, lo quiso ver y yo le abrí la puerta". Asta acotó que era un "picarón" y la conductora siguió con la mirada encendida: "Sin obligación. Podría haber dicho 'si abro el horno, se me va a bajar el soufflé', estaba en su derecho a decirlo, ¿o no?".

Asta replicó, impostando seriedad: "Como jefe de cocina de su plato, por supuesto, y no lo hizo". Pizarro cerró el momento entre risas: "Muy polémico todo esto".