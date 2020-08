El gran premio de la cocina: la tarta fatal e "incomible" de un participante

El participante tenía que hacer una tarta de manzana y nueces pero lo que entregó fue un desastre. Fuente: LA NACION

La octava temporada del concurso de cocina de eltrece está prendida fuego. Las exigencias aumentan a medida que se acerca la final y las dificultades son muchas.

Este jueves dulce los y las cocineras tuvieron que generar piezas de pastelería muy refinadas y lograr sabores intensos que enamoren al jurado integrado por el pastelero Mauricio Asta, el parrillero Christian Petersen y la cocinera Felicitas PIzarro.

Pero los jueves dulces siempre son un problema porque es mucho más complejo realizar elementos de pastelería que platos de comida salados. Pesar mal un ingrediente, o cualquier olvido pequeño, pueden hacer desastres en los platos.

Y eso fue lo que pasó con Emma, uno de los preferidos de esta competencia y uno de los que ranqueaban la lista de posibles ganadores de El gran premio de la cocina.

Emma es experto en carnes, pero los postres le cuestan mucho y este jueves no fue la excepción. Tanto él como su compañera Maia debían preparar una tarta de manzana con crema y una buena decoración.

Si bien la tarta de su competidora no fue la mejor en la zona de degustación, Emma se llevó el puntaje más bajo del día y el jurado fue tajante con la devolución.

"La masa está cruda, te quedó todo como a medio hacer. Dijimos que eras uno de los mejores de esta competencia, pero hoy, acá y ahora, la verdad es que no es así", sostuvo Petersen.

"La crema se derritió por lo caliente que está la tarta y no está buena. La masa muy cruda, la manzana está rica pero el resto no. La verdad es que no tengo nada bueno para decir de esta entrega, esta tarta está incomible", sentenció Pizarro, la presidenta del jurado.