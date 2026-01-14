Qué dijo Mónica Gonzaga sobre Julio Iglesias, su expareja

La reciente difusión de graves acusaciones contra Julio Iglesias generó una fuerte repercusión en el entorno del artista español. Desde su residencia en Punta del Este, Mónica Gonzaga decidió compartir su visión sobre el hombre con quien mantuvo una relación amorosa durante su juventud y contrastó su experiencia personal con los hechos que hoy ocupan los titulares internacionales.

Las declaraciones de Mónica Gonzaga sobre Julio Iglesias

El cantante de 82 años enfrenta acusaciones por presunto acoso sexual y maltrato laboral hacia dos exempleadas en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, una investigación que le pertenece a elDiario.es y Univisión Noticias. Ante este escenario, Gonzaga expresó su asombro y tristeza y aseguró que las descripciones de los testimonios no coinciden con su vivencia. “El Julio que yo conocí no es esto”, afirmó.

Mónica Gonzaga y Julio Iglesias tuvieron un romance con idas y vueltas, muy comentado, que empezó en los años 70 y se extendió por varios años

La exmodelo planteó una hipótesis sobre la salud del músico para intentar comprender la situación actual. “Si algo así fuera cierto, lo único que puedo pensar es que o está senil o con problemas mentales”, sentenció. Según su relato, durante los años que compartió con él, la dinámica era inversa a la denunciada. “El abuso se lo cometían a él. Salíamos con guardaespaldas y de los aeropuertos con policías porque las mujeres se le tiraban encima”, recordó.

El inicio del romance y la dinámica familiar

El vínculo comenzó en Venezuela durante un concurso de belleza, cuando ella tenía 16 años y el intérprete, 33. Además, acababa de finalizar su matrimonio con Isabel Preysler. La relación atravesó diferentes etapas y se extendió en el tiempo con idas y vueltas. Gonzaga rememoró que en aquella época la diferencia de edad se vivía como algo natural y no resultaba cuestionable.

Mónica Gonzaga sostuvo que la familia de Julio Iglesias siempre fue: "una familia normal"

La actriz convivió con el músico en su casa de Miami, donde compartió la rutina con la madre del cantante, Charo, su hermano Carlos y su padre. Gonzaga describió ese entorno como una “familia súper normal” y definió a su expareja como un hombre educado y de clase. “Yo vi esa parte de Julio y por eso me cuesta creer todo esto: sería una ‘contra-personalidad’ de él realmente espeluznante”, analizó. En la intimidad, lo caracterizó como una persona amorosa, romántica y correcta.

La ruptura de Mónica Gonzaga y Julio Iglesias

El final de la pareja ocurrió por la honestidad del español respecto a la monogamia. “La mayoría de los hombres son infieles. Yo no te voy a prometer fidelidad. La diferencia es que yo te lo digo”, le explicó el artista en aquel momento, una postura que no le cerró a la actriz y decidió terminar la relación.

La última foto de Mónica Gonzaga con Julio Iglesias en Punta del Este

A pesar del distanciamiento sentimental, mantuvieron un trato cordial. Gonzaga recordó un encuentro en el hotelConradhace más de una década.“Fui a su show y estaba con mi hijo Adriano, que era chico. Él fue muy amable: hablamos de mi vida, porque yo me quedé viuda cuando Adriano tenía seis meses”, relató. La exmodelo destacó que el cantante conservó su estilo distintivo a lo largo de los años.“Siempre tuvo muy buena predisposición conmigo en el tema conquista. Un galán”, definió.

La verdad detrás de los mitos de Las Vegas y las giras

Gonzaga ratificó la veracidad de las historias sobre la vida en común, como la estadía en la antigua residencia de Frank Sinatra en Las Vegas. “Todo es real. Estuvimos en la casa que había sido de Sinatra, dormí en su cama, todo eso pasó”, aseguró. La actriz aprovechó para desmentir los rumores históricos sobre un supuesto romance entre el músico y una de las Trillizas de Oro durante las giras compartidas. “Las chicas viajaban con su tío, su padre y su madre. Eso fue un rumor nada más”, sentenció.

Sobre el comportamiento del cantante con las mujeres, marcó una clara diferencia con las denuncias actuales. “Julio era un conquistador, un seductor, le decía cosas lindas a todas las mujeres, pero eso… no” y advirtió sobre el impacto emocional que estas noticias generan en el cantante. “Sea verdad o mentira, esto lo debe estar haciendo sufrir muchísimo”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Constanza Bengochea.