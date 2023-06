El guiño de Wanda Nara a Maxi López luego de ver a su hijo Valentino jugar en River

escuchar

En su última historia de Instagram, Wanda Nara compartió una foto junto a Valentino, su hijo mayor, y dejó un guiño para Maxi López. Luego de ir a ver el partido que jugó el adolescente, lo fotografió con indumentaria de River y recordó el pasado de su expareja como jugador del Millonario. El comentario dejó en claro que el vínculo entre ambos se reconstruyó.

Desde hace años, la vida amorosa de la conductora de MasterChef tiene un alto perfil mediático y nunca pasa desapercibida en el medio del espectáculo. En un comienzo, su decisión de dejar a Maxi López para salir con Mauro Icardi, quien era amigo de su expareja, generó revuelo y dio mucho de que hablar.

A partir de ese suceso, la relación con el padre de sus tres hijos mayores no quedó en buenos términos. Durante mucho tiempo, prácticamente no hubo vínculo y las veces que los protagonistas mencionaban al tema daban a entender que no existía ningún acercamiento.

Sin embargo, a partir de la primera crisis pública con Icardi que involucró a Eugenia “la China” Suárez, denominada en el ámbito mediático como Wandagate, el conflicto que parecía irreconciliable cedió y la tensión pareció aflojar. A partir de allí, en más de una intervención en redes sociales ambos dejaron ver que hubo una reconstrucción de la relación.

En ese contexto, la empresaria fue a ver un partido de su hijo y aprovechó para mandarle un mensaje de buena onda al padre del adolescente. En esta ocasión, siguió de cerca a su hijo Valentino en el partido que disputó la novena de River ante sus pares de Racing. En el predio Tita Mattiussi de la Academia, el Millonario ganó 8-0 y el hijo de Wanda marcó un gol.

El gol del hijo de Wanda Nara en River

A través de sus historias en Instagram, dejó ver su emoción y alegría por el hecho y por supuesto compartió varios registros. En las distintas imágenes, aparecieron momentos del encuentro y postales del adolescente con el uniforme del club.

Wanda Nara fue a ver el partido de su hijo Valentino en River Instagram @wanda_nara

En ese contexto se dio el guiño de la influencer. Mientras realizaban el viaje de vuelta a bordo del auto, Wanda tomó una foto de ambos. Sobre esa imagen, arrobó a Maxi López y escribió: “Hola, perdón si te hice una copia exacta y me ocupé de que sea más gallina que vos mismo”. Aunque el exfutbolista no respondió públicamente, quedó claro que volvió la confianza y buena onda entre ellos.

Las historias de Wanda Nara con Valentino y el guiño a Maxi López Instagram @wanda_nara

Más allá de esto, en otras stories también le dedicó unas emotivas palabras a su hijo, emocionada por su debut en la red y por verlo con la camiseta de River. “Se me metieron unas lágrimas en los ojos. El orgullo por el hijo que sos”, manifestó.

El gol del adolescente también quedó grabado por su madre. Según se observa en el video, recibió una pelota con el arco rival vacío y la empujó a la red. Apenas marcó el tanto, dio unos pasos y se dejó caer en el piso, donde luego varios de sus compañeros se tiraron y lo abrazaron.

LA NACION