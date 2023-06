La China Suárez subió fotos en la playa y no dudó en responderle a una seguidora que se refirió a su cuerpo

escuchar

De regreso a la Argentina, luego de su asistencia en los eventos de la firma de Carolina Herrera en Brasil, María Eugenia “La China” Suárez compartió con sus seguidores de Instagram el book de fotos que realizó en las paradisíacas playas del país vecino. Con una bikini roja y el mar de fondo, posó muy alegre. Entre los miles de halagos que recibió, decidió contestar uno en particular en el que se refirieron a sus estrías.

La actriz vive un gran presente laboral. Tras el estreno del film Objetos -que protagonizó con la estrella española Álvaro Morte-emprendió viaje a Brasil para dar el presente en los exclusivos eventos de la firma Carolina Herrera, de la que es embajadora. Allí, además de cumplir con una serie de compromisos, aprovechó para recorrer las paradisíacas playas de Río de Janeiro y dejó un registro de eso con una serie de fotos.

La China Suárez viajó a Brasil por asuntos laborales (Foto Instagram @sangrejaponesa)

“Alto riesgo”, escribió la ex Casi Ángeles junto a la publicación en referencia a la advertencia que indica la bandera de mareas de la playa carioca, y donde se la ve lucir un traje de baño rojo. Rápidamente, cosechó más de 460 mil “Me Gusta” y recibió cientos de elogios.

De todas los comentarios que recibió, la China decidió responder uno donde una seguidora hizo hincapié en las marcas que tiene en la piel. “Gracias por no editar las estrías”, fueron las palabras de la fan. “¿Para qué? Las tengo desde los 15 años jaja ya me encariñé”, respondió simpática la actriz.

Una seguidora refirió a las estrías que tiene la China Suárez (Foto Instagram @sangrejaponesa)

De esta manera, la seguidora destacó como un ejemplo positivo el hecho de que la actriz no edite las imágenes y se muestre sin filtro.

La actriz hizo un book de fotos en la playa (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Si bien muchas celebridades deciden “ocultar” este tipo de imperfecciones, otras se lo toman diferente. Oriana Sabatini, por ejemplo, en 2020 compartió un video en sus redes sociales donde habló de la exigencia que ella misma tiene sobre su cuerpo. “Sé que tengo poco cu..., pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije”, manifestó en aquel entonces.

Ahora, a la lista de celebridades que dejan atrás las “exigencias sociales” se sumó la China, que como bien demostró a sus seguidores, naturalizar este tipo de cosas puede ayudar a otros a también despegarse de la mirada ajena.

LA NACION