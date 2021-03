El hermano de Pampita recordó las dos muertes que los marcaron: “Fue un golpazo”

Guillermo Ardohain es el hermano de Pampita pero no es una cara que se suela ver con mucha frecuencia en los medios. Odontólogo y gran sostén de la modelo y conductora, dio una entrevista exclusiva a ¡Hola!, donde contó que comparten una relación muy buena y, según confesó, están juntos en las buenas y en las malas.

En la nota reveló por qué siente que siempre fue un gran apoyo para la modelo. De hecho, recordó cómo la ayudó cuando murió su hija Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, a los seis años.

“Pasamos muchas cosas difíciles juntos y siempre estuvimos ahí para darnos ese abrazo y ese empujón tan necesarios. Papá murió cuando éramos chicos y eso fue un golpazo para todos... Y ni hablar cuando pasó lo de Blanquita. Me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro y, obviamente, ella también para mí”, reflexionó.

Guillermo y Pampita, de chicos, en una foto que demuestra el amor que siempre se tuvieron.

Antes de cerrar, hizo hincapié en que le da tranquilidad saber que siempre la tendrá a su lado. “Es muy compañera, sabe escuchar, me da los mejores consejos y siempre tiene la palabra justa. También me va a decir eso que quizás yo no quiero escuchar, pero lo hace con tanto amor que te cae bien. ¡La amo! Es tan importante saber que nos tenemos”, cerró, agradecido.

