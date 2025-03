El hermano de Sylvester Stallone arremete contra Gavin Newsom en California: “Es aterrador”

Frank Stallone, hermano del actor Sylvester Stallone, se mostró muy crítico con la gestión de Gavin Newsom como gobernador de California. En una entrevista, dejó su análisis personal sobre varios focos sobre el Estado Dorado, donde actualmente reside.

Qué dijo Fran Stallone sobre la gestión de Newsom en California

En diálogo con Fox News Channel, el también actor y músico no ocultó su inconformidad en contra de las decisiones tomadas por Newsom. Al abordar la contaminación, comenzó: “Da mucho miedo [California]. Cierro la ventana, pongo los cerrojos (...) Estás hablando de basura apilada a un metro y medio de altura. Simplemente, suciedad”, expresó.

Stallone arremetió duro contra Newsom y su gestión en California Captura video Fox News Channel

Sus comentarios se vinculan con los 1,2 millones de toneladas de prendas textiles terminaron en vertederos en California en los últimos años, algo que todavía no se ha solucionado. “La suciedad, los grafitis y la gente sin hogar son casi como en la película Escape de Nueva York“, comparó Frank Stallone.

El amor de Stallone por California

Así como demuestra un cariño inconmensurable hacia el Estado Dorado, el actor dejó en evidencia su malestar ante la gobernación del lugar. “Creo que este tipo es tan falso [Newsom], es un orador terrible. Las manos, el pelo y todo. Está preparado para que se burlen de él, ¿Sabes a qué me refiero? Es un mal gobernador“, sentenció.

En esa misma línea, Stallone lamentó la situación en la que viven miles de personas en las ciudades californianas, aunque exige soluciones. “No más casas rodantes estacionadas durante meses en la calle. Cuando iba al gimnasio estaba tan lleno de gente sin hogar. El hedor y esa insalubridad generan todo tipo de cosas malas. Hay muchísimos excrementos humanos, es aterrador“.

Mucha gente vive en las calles de California y en situaciones lamentables Californiastreets (X)

La explicación de Frank Stallone para los problemas de California

Al ser consultado por el problema de raíz que tiene el estado, el hermano de Sylvester Stallone apuntó de nuevo contra la política local. “Este es un estado precioso, tenemos montañas, nieve, océano, lo tenemos todo. Simplemente, está mal administrado”.

“La delincuencia, es simplemente ridículo. Cuando era niño, si robabas una barra de chocolate te daban una patada en el trasero”, recordó al hacer la comparación.

Frank Stallone junto a su hermano Sylvester (2021) @frank.stallone (Instagram)

“Lo triste es que veo a chicos jóvenes y en mejor forma que yo, mendigando en la esquina”, agregó Stallone: “¿Por qué no buscas un trabajo? Simplemente, no quiero pagar por eso. Sí, hay gente con problemas mentales, lo entiendo. Deberían estar recibiendo ayuda en algún lugar, pero podríamos crear muchos empleos”.

Según el portal del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés), entre 2024 y 2025 el mercado laboral muestra una tasa de desempleo del 5,4%, mientras que el promedio nacional de Estados Unidos se sitúa en 4,1%, mientras que los datos sugieren una continuación de la recuperación económica tras la pandemia del Covid.

La carrera de Frank Stallone como actor y músico

Frank Stallone está en el ambiente mediático desde hace años @frank.stallone (Instagram)

Nacido el 30 de julio de 1950 en Nueva York, Frank es conocido por ser el hermano menor de Sylvester Stallone, pero ha logrado construir una carrera propia en la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado varios álbumes de música, destacándose principalmente en los géneros de rock y pop, y ha escrito canciones para películas como Rocky (1976), donde su tema Far From Over se hizo muy popular.

Además de su carrera musical, Frank también ha trabajado como actor en diversas películas y series de televisión. Con el tiempo, mantuvo una presencia constante en la música y en el cine, consolidándose como una figura multifacética en la cultura popular.