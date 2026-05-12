La nueva ley de DeSantis en Florida: el detalle fiscal que beneficia a los parques de casas rodantes de lujo

La nueva legislación aprobada en Florida por Ron DeSantis sobre los parques de casas rodantes incorpora un límite que, tal como se desprende de un análisis del Senado estatal, beneficia a complejos de lujo con lotes mucho más grandes que el tamaño contemplado por la ley. Por un detalle fiscal, estos terrenos dejarán de ser alcanzados por ciertas cargas locales, lo que reducirá potencialmente los ingresos públicos a partir del ciclo fiscal de 2026, tras entrar en vigor el 22 de abril.

Qué establece la SB 118 de Florida sobre los parques RV y las evaluaciones especiales

La norma, identificada como SB 118, modifica las secciones 125.0168, 166.223 y 189.052 de los estatutos de Florida. El eje central de la reforma es la manera en que los gobiernos locales pueden aplicar evaluaciones especiales no ad valorem a los parques de vehículos recreativos, conocidos como RV parks.

Por qué la ley SB 118 de Florida beneficia a las casas rondante de lujo stock en canva

Según el texto legislativo, los condados, municipios y distritos especiales ya no podrán aplicar esas evaluaciones sobre la parte de un espacio o campamento que supere el tamaño máximo permitido para una unidad recreativa.

El análisis fiscal elaborado por el Senado de Florida traduce ese límite en un máximo de 400 pies cuadrados (37 metros cuadrados) por espacio o campamento.

En consecuencia, cualquier superficie que exceda ese umbral quedará fuera del cálculo de determinadas evaluaciones especiales locales. La legislación también obliga a las autoridades locales a considerar las tasas de ocupación de los parques para asegurar una distribución justa y razonable de las evaluaciones.

Por qué Florida equipara los parques RV con hoteles y alojamientos temporales

La legislación sostiene que los parques de RV deben ser tratados como entidades comerciales, de la misma manera que hoteles, moteles u otras instalaciones similares, y no como conjuntos de unidades residenciales.

La ley ratifica que los parques de RV deben ser evaluados bajo los mismos criterios que hoteles y moteles stock en canva

Ese criterio ya estaba contemplado previamente en los estatutos estatales, pero la nueva ley profundiza esa lógica e incorpora límites concretos a la superficie sobre la que pueden aplicarse las evaluaciones especiales.

El análisis legislativo explica que los parques recreativos comparten características con hoteles porque ofrecen alojamiento temporal y licencias revocables de ocupación para huéspedes transitorios. Sin embargo, el principal cambio introducido por el comité sustituto fue precisamente la limitación de 400 pies cuadrados (37 metros cuadrados) por lote.

La advertencia fiscal del Senado de Florida por la pérdida potencial de ingresos locales

El propio análisis fiscal del Senado clasifica el impacto económico de la medida como “negativo e indeterminado” para gobiernos locales.

En la sección dedicada al impacto sobre el sector gubernamental, el documento advierte que condados, municipios y distritos especiales “pueden experimentar una reducción de ingresos” derivados de las evaluaciones especiales aplicadas a parques recreativos.

Al mismo tiempo, el informe sostiene que los propietarios de parques RV podrían beneficiarse con “ahorros” gracias a la reducción de las cargas impuestas sobre esas propiedades.

La reforma obliga a las autoridades a considerar las tasas de ocupación reales antes de emitir facturas por servicios stock en canva

El documento aclara además que la Revenue Estimating Conference todavía no había revisado formalmente el comité sustituto al momento del análisis, por lo que el alcance final de la pérdida recaudatoria seguía sin determinarse.

Las demandas judiciales en Florida por el cálculo de evaluaciones especiales en parques RV

El debate sobre cómo deben distribuirse estas evaluaciones ya había llegado a los tribunales antes de la aprobación de la ley. El análisis del Senado menciona varios litigios en curso dentro del quinto circuito judicial de Florida, en el condado de Sumter.

Entre los casos citados aparecen demandas iniciadas por operadores de parques RV contra el condado relacionadas con la manera en que se calculaban las evaluaciones especiales. En noviembre de 2024, esos casos fueron unificados en un mismo proceso judicial.