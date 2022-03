Uno por uno, quiénes son los 16 participantes que competirán en El Hotel de los Famosos

Todavía no salió al aire pero ya está dando que hablar. Con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “Chino” Leunis, El Hotel de los Famosos debutará por la pantalla de eltrece el próximo lunes, a las 22.15 hs , aunque las grabaciones arrancaron hace tres semanas; más precisamente a fines de febrero.

En efecto, el lunes 28 de ese mes, los 16 participantes entraron al lujoso resort ubicado en la localidad de Cañuelas y comenzaron a competir por los 10 millones de pesos. Si bien los anfitriones del hotel y la producción -a cargo de Boxfish- no develaron ningún detalle de lo que está sucediendo puertas adentro, ya se filtraron algunos chismes que hablan de tensos cruces, algunos accidentados y hasta un participante que se habría escapado corriendo del predio.

A diferencia de otros realities, este tiene una particularidad que lo hace sumamente atractivo: durante su estadía, los competidores deberán someterse a distintos juegos y desafíos no sólo para seguir en carrera el mayor tiempo posible sino para ganar un lugar de privilegio dentro del hotel. Es que, según lo que nos adelantaron sus anfitriones -Gabriel Oliveri (gerente), Christian Petersen (chef), José María Muscari (coach emocional) y Juan Miceli (jardinero)- el hotel no contará con empleados, por lo que algunos disfrutarán algunos días como huéspedes y otros, como staff, atendiendo a sus compañeros.

Pampita y Chino Leunis son los conductores -y, más que nunca, anfitriones- del reality Hernan Zenteno - LA NACION

“Es un programa que nunca se hizo en la televisión argentina. Van a convivir 16 famosos pero, a diferencia de otros formatos, acá van a tener que jugar para ver en qué posición van a estar; algunos serán huéspedes y otros staff. Inclusive, día a día, también van a participar de juegos porque va a haber algunos beneficios como pasar una noche en la suite principal, ganarse unos masajes o estar todo el día en la pileta”, le reveló Pampita a LA NACION dando cuenta que los famosos competirán 24/7.

¿Quién es quién?

A la adrenalina de la competencia, se sumará la convivencia entre 16 personalidades del ambiente muy diferentes entre sí. Desde actores y cantantes hasta periodistas y deportistas, te contamos quiénes son los elegidos para hospedarse en el hotel.

Alex Caniggia

Alex Caniggia

Sin dudas, Alex Caniggia será el más polémico del programa. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia -que hace poco tuvo un cruce en redes con la propia Pampita- ya ha demostrado su fuerte carácter en otros realities; muchos de los cuales abandonó por decisión propia. Si bien llamó la atención en cada uno de ellos, “el emperador” -que dice aburrirse rápido de las cosas- renunció de un día para el otro tanto al Cantando (por su fuerte pelea con el jurado Oscar Mediavilla) y también a MasterChef Celebrity 2, argumentando que estaba agotado de las hornallas. Veremos que ocurre en este nuevo desafío cuando le toque llevarle el desayuno a sus compañeros o limpiar los baños.

Silvina Luna

Silvina Luna

Ella es otra experimentada en materia realities. Es que, la rosarina, surgió en los medios gracias a su paso por Gran Hermano 2, programa que le dio popularidad y le dejó grandes amigos (como Gustavo Conti y Ximena Capristo). Parece que Silvina Luna tiene devoción por este tipo de formatos, ya que mientras hizo una carrera como modelo y actriz, fue parte del Bailando por un sueño, Celebrity Splash y Tu cara me suena. Se dice que es la participante que tiene el caché más alto y que un accidente que sufrió estaría poniendo en peligro su permanencia en el programa.

Rodrigo Noya Gruppo Building

Rodrigo Noya

A él lo conocemos desde chiquito. Es que, este jovencito oriundo de Chascomús, debutó en tele a los 6 años en Agrandadytos, el desopilante ciclo conducido por Dady Brieva. Su espontaneidad y gracia lo convirtieron en el favorito de los productores, llevándolo a protagonizar un sinfín de películas y programas de ficción, en especial Hermanos y Detectives, donde se lució junto a Rodrigo de la Serna. En 2019, se subió al boom de los realities con su paso por Bailando por un sueño, hecho que volvió a repetir el año pasado con su participación en Showmatch. La Academia. Si bien no se lo considera una persona conflictiva, su mayor desafío dentro del hotel será aguantar cuatro meses sin ver a su hijo Bautista, de 5 años y fruto de su relación con su hoy su expareja, Sofía Sorrenti.

Matilda Blanco Gruppo Building

Matilda Blanco

Considerada como “la policía de la moda”, Matilda Blanco promete ser una de las más polémicas del reality. Sin filtro y con total crudeza, la asesora fashion se hizo popular por criticar los looks de los famosos sin piedad. Si bien fue panelista de varios programas de televisión, se destacó por su performance en Corte y Confección, aunque no puede decirse lo mismo de su paso por La Academia, donde fue duramente criticada por el jurado y una de las primeras en abandonar el certamen. Según lo poco que reveló Gabriel Oliveri, quién oficiará como gerente del hotel, las venganzas contra Blanco ya empezaron, aunque no sólo por parte de sus compañeros: “El otro día me vengué de ella y le hice pasar el lampazo a la reina de la pasarela”, adelantó, entre risas, en Socios del espectáculo.

Pato Galván

Pato Galván

Quizá su presencia sea una de las que más llame la atención. El conductor, periodista y animador -que se hizo conocido por su programa Atorrantes en 1996- suele tener un perfil bajo y en general se ha mantenido lejos de los escándalos. De hecho, en los últimos años, fue noticia por una gran transformación física y espiritual : se empezó a interesar por las diversas religiones, hizo un programa llamado A viva voz (con un panel integrado por un cura, un rabino, un pastor, un budista y un ateo) y decidió cambiar su imagen adelgazando más de 20 kilos. ¿Le servirá esta templanza para soportar el ego de sus compañeros y los obstáculos del reality?

Lissa Vera Gruppo Building

Lissa Vera

Ella también surgió de un certamen, en su caso, uno de canto llamado Popstars. Luego de un arduo proceso de audiciones, la cantante fue elegida entre miles de postulantes y formó parte del inolvidable grupo Bandana junto a Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán. A pesar del éxito (hicieron una película y varias giras por Estados Unidos, España y Sudamérica), el grupo se separó en octubre de 2005 y, si bien tuvieron un intento de volver en 2016, la idea no prosperó en el tiempo. Mientras tanto, Lissa Vera siguió su carrera como solista, hizo algunas incursiones como actriz y pasó por Gran Hermano Famosos. Si bien está canchera con el tema del aislamiento, esta vez será diferente ya que la cantante es madre de dos niñas, Catalina de ocho años y Delfina de dos.

Leo García Gruppo Building

Leo García

Nacido en la localidad de Moreno, Leo García tiene una larga carrera en el medio como músico. Además de sus reconocidos hits (entre los que se destacan “Morrisey” y “Reírme más”), el cantante fue guitarrista de Gustavo Cerati y compositor de artistas como Caramelito Carrizo y Divina Gloria. Sin embargo, en el último tiempo, el músico fue más noticia por sus escándalos que por sus trabajos. A sus dichos despectivos contra el trap y el reggaetón, se sumó un escándalo en la vía pública donde se lo vio totalmente alcoholizado y golpeado. ¿Aguantará las reglas del encierro?

Sabrina Carballo Gruppo Building

Sabrina Carballo

La actriz fue muy popular en la década del ‘90. Sus papeles en Son de diez, Amigovios, Verano del 98, Son amores, Una familia especial, Son de fierro, Señores papis, entre otras novelas, la llevaron a la cima del éxito. Sin embargo, de un día para otro desapareció de la pantalla. Cada tanto, su nombre volvió a sonar fuerte, aunque no por trabajo, sino por rumores de romance con algunos famosos como Nicolás Cabré y Martín Bossi. Su participación dentro del hotel es una de las más esperadas, ya que allí no sólo se cruzará con su ex, “Chanchi” Estévez; de quien fue pareja hace once años atrás sino que también, se encontrará con Imanol Rodríguez, el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, con quien se la vinculó sentimentalmente en 2016.

Walter Queijeiro Gruppo Building

Walter Queijeiro

Su presencia en el reality también llamó la atención porque, en sus años de carrera, no ha mostrado mucho sobre su vida privada. Sin embargo, parece que al periodista deportivo le gustan los desafíos. En 2011, participó como panelista invitado del debate de Gran Hermano, presentó su libro Aprende a ser rico dedicado a las finanzas personales, y cuatro años después, fue candidato a intendente de Quilmes por la alianza Unidos por una Nueva Alternativa. Hoy, Walter Queijeiro abandona el panel de Bendita TV para encerrarse en este lujoso reality de eltrece.

Militta Bora Gruppo Building

Militta Bora

Su excéntrica personalidad dará que hablar dentro del hotel. Más que por su música, la cantante (a la que muchos comparan por su look con Miley Cyrus) se hizo conocida por su escandaloso affaire con el músico y exfutbolista Daniel Osvaldo. También, Militta Bora es recordada por su conflictivo romance con Chano Charpentier, que incluyó denuncias por violencia de género y que la hizo abandonar su participación en Bailando por un sueño. Lo último que hizo fue Sex, Vive tu experiencia bajo la dirección de Muscari.

Carlos Maximiliano "Chanchi" Estévez Gruppo Building

Chanchi Estévez

Carlos Maximiliano “Chanchi” Estévez es un exfutbolista de Racing, club en el que es ídolo por haber ganado el torneo Apertura 2001; luego de 35 años sin títulos importantes. Siempre polémico en el campo de juego, su encuentro con su ex Sabrina Carballo será, como ya dijimos, una de las tramas más esperadas de la edición. ¿Habrá reconciliación?

Majo Martino Gruppo Building

Majo Martino

Majo Martino comenzó su carrera como productora de Ideas del Sur. Tras hacerse conocida por los habituales chistes de Marcelo Tinelli al aire, la joven inició un camino delante de cámara donde se destacó como conductora y panelista de programas de chimentos como Este es el Show, Hay que ver y LAM. En el pasado, se la vinculó con Roberto García Moritán, actual marido de Pampita , aunque según la influencer no hubo más que un par de cenas entre ellos, ya que su personalidad estructurada “la aburrió”.

Imanol Rodríguez Gruppo Building

Imanol Rodríguez

A pesar de saltar a la fama por su apellido, Imanol Rodríguez busca que la gente lo conozca por sí mismo en este nuevo reality. Con más de 54 mil seguidores en Instagram, el hijo de Miguel Ángel Rodríguez se presenta como actor y fanático del fútbol. Si bien su carrera comenzó en el teatro under, el nieto de Minguito participó en obras como Salvajes y Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos. ¿Nacerá una nueva estrella durante el encierro?

Melody Luz Gruppo Building

Melody Luz

Gran bailarina, Melody Luz se hizo conocida por ser la partenaire de Cucho de Los Auténticos Decadentes en La Academia el año pasado. Si bien su talento para el baile no está en duda, su fama creció considerablemente cuando reveló que tuvo una tortuosa relación con el Tucu López, a quien acusó de violento y manipulador.

Martín Salwe Gruppo Building

Martín Salwe

De notero en programas de espectáculos a participante de El Hotel de los Famosos, Martín Salwe es otro de los convocados que, gracias a su personalidad divertida y desfachatada, dará que hablar dentro del reality. Si bien comenzó su carrera como notero en LAM y La Previa del show, el año pasado tuvo su gran oportunidad cuando ofició como locutor de ShowMatch, en reemplazo de Marcela Feudale. Durante La Academia, el periodista no sólo se separó de su novia, la bailarina Flor Díaz (partenaire de Pachu Peña) sino que le tiró onda a Jujuy Jiménez en vivo.

Kate Rodríguez Gruppo Building

Kate Rodríguez

La conocimos como bailarina estable de ShowMatch. Luego, su imagen fue creciendo y participó en varios programas televisivos, llegando a tener un gran protagonismo en Bienvenidos a Bordo . Desde sus redes, esta morocha -oriunda de Panamá- no para de cautivar a los usuarios con sus curvas y rulos prominentes. Según rumores que vienen desde los pasillos del hotel, ella es la más conflictiva del grupo.

Polémicas, accidentes y el primer abandono

La fórmula es simple: 16 participantes, 16 semanas de juego, un solo ganador. Ahora bien, la dinámica de competencia (muy diferente al resto de los formatos conocidos) estaría poniendo nervioso a más de uno. Según lo que nos adelantó la producción, al inicio de cada semana se arman equipos que se enfrentan entre sí para definir quiénes serán huéspedes (los que disfrutan del hotel) y quiénes parte del staff (los que trabajan para que disfruten los otros).

Mientras que los primeros tienen el privilegio de alojarse en habitaciones de categoría, pueden disfrutar de la pileta, el gym y el spa, además de fiestas temáticas y shows en vivo; los segundos dormirán en el área de servicios para encargarse de las tareas de mantenimiento y asistir a sus compañeros.

Los conductores de El hotel de los famosos, Pampita y Chino Leunis, junto al staff principal del reality Hernan Zenteno - LA NACION

Tener que ocuparse de la limpieza, el lavado de la ropa, la cocina y el cuidado de espacios verdes y la pileta, entre otras cosas, estaría enloqueciendo a más de uno. De hecho, y según lo que ha trascendido en los medios, desde hace semanas están haciendo lo que sea para mantener su ego bien alto y permanecer del lado más lujoso del predio. Y cuando decimos lo que sea, es lo que sea. A tal punto que ya hay algunos accidentados como consecuencia de los riesgosos juegos y desafíos a los que deben enfrentarse en pos de sus comodidades.

Así fue como el “Chanchi” Estévez se fracturó una costilla. “El ‘Chanchi’ Estévez está herido, tiene una fisura en las costillas”, contó Marcela Tauro en Intrusos al tiempo que su compañera, Maite Peñoñori, reveló que la producción les advirtió que se iban a enfrentar a pruebas exigentes y, por esa razón, les aconsejó llegar al confinamiento bien entrenados. “Es tipo El juego del calamar”, bromeó la panelista al tiempo que aclaró que ya hay un reemplazo para el exfutbolista.

La otra accidentada es Silvina Luna, quién al parecer debió recibir atención médica y la recomendación de bajarse de la competencia. “Silvina terminó lastimada, internada dos días y su médico le aconsejó dejar la competencia. Ella quería ganar”, reveló la histórica periodista del ciclo de chimentos. Si bien la modelo ya fue dada de alta, estaría analizando su permanencia dentro del reality. De confirmarse su salida, el actor Nicolás Maiques encabeza la lista de los posibles candidatos para su reemplazo.

Pero los riesgosos juegos no son lo único de lo que se habla dentro del confortable hotel. Según los propios anfitriones, ya comenzaron las peleas, los cruces y las malas caras, sobre todo, entre dos mujeres. Las señaladas son Matilda Blanco y Lissa Vera, quienes según el ciclo de América no se pueden ni ver.

“La convivencia es casi insoportable para ellas y para los demás. Hay roces entre algunos más pero por cosas menores. Esto empezó por algo chico y termina siendo una convivencia casi insostenible”, reveló Lucas Bertero. La información fue confirmada por Pampito que advirtió que no sólo “son las que peor se llevan” sino que tampoco se esfuerzan en disimularlo. “Todo se genero a raíz de una charla sobre los malos momentos de la infancia”, agregó el panelista de Mañanisima.

Sin embargo, en el día de ayer, Gabriel Oliveri reveló un nuevo dato hasta ahora desconocido: “No puedo entrar en detalles pero la más odiada es Kate Rodríguez. Hay gente que no le habla, hay problemas ahí” , contó el gerente del hotel. Mientras aseguró que ya se vengó de Matilda Blanco haciéndole pasar el lampazo, advirtió que, tal como todos creíamos, “Alex Caniggia se me para de manos”.

Aunque apenas van tres semanas de aislamiento, parece que el encierro está haciendo estragos en algunos. Las primeras en confesar su sufrimiento por la abstinencia sexual fueron Silvina Luna, Majo Martino y Melody Luz. “Melody entró con un juguete, pero no se lo pueden prestar”, reveló Estefanía Berardi en Ciudad Magazine. Y enseguida, contó cómo están tratando de resolver su problema: “Las chicas están buscando variantes y posibilidades, y están analizando qué hacer para solucionar este malestar que tienen. Lo primero que estudiaron es cuál de los participantes varones, o también puede ser una chica, está en la misma situación que ellas y puede prestarse a algún juego”, agregó.