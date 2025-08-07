El importante paso que dieron la China Suárez y Mauro Icardi como pareja
Los enamorados compraron una nueva casa en la que planean construir una familia ensamblada junto a los tres hijos de la actriz y las dos hijas del deportista; las insólitas reacciones de los usuarios en redes sociales
- 3 minutos de lectura'
Después de años de conflictos por el famoso Wanda Gate, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez parecen haber encontrado paz en el extranjero. La familia ensamblada comenzó a vivir en los últimos días en Estambul; si bien ya habían compartido gran cantidad de fotos y videos sobre su lujoso día a día en Medio Oriente, ahora decidieron dar un paso aún más importante.
La pareja se mudó una casa nueva, donde podrán comenzar a construir su hogar lejos de historias pasadas y, a su vez, no verse comprometidos con las denuncias realizadas por Wanda Nara hacia ambos, quien aseguró que utilizan las instalaciones en las que ella y sus hijos vivieron hasta hace unos meses. En una historia de Instagram en conjunto, escribieron: “Hogar nuevo. Oficialmente mudados”. De fondo podía verse un llavero con las iniciales de ambos en color rosa y los primeros muebles con lo que decoraron el lugar: un sillón de tres cuerpos en forma de nube, una mesa ratona de madera en un tono oscuro y un centro de mesa metalizado con forma de león, animal que representa al Club Galatasaray, en el que juega el futbolista.
En redes sociales muchas personas opinaron al respecto y pusieron en duda si esta propiedad podría ser solicitada en algún momento como patrimonio conyugal por Wanda, quien hasta el día de la fecha no obtuvo su divorcio con Mauro en Italia; sin embargo, se desconoce si es una vivienda comprada o alquilada.
"Una casa es lo que consiguieron. Para que sea un hogar les falta y mucho“; “Se merecen todo lo mejor lejos de tanto odio, envidias y malas vibras. Sean @chinasuarez y @MauroIcardi felices, cuiden a los niños, cuiden su niño interior, vivan el presente, lo demás viene por decantación" y “La grasa de ese llavero y ese león. Esta mina aunque la llenen de guita sigue siendo la misma”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios al respecto, que se reparten entre el amor y el odio a la pareja.
A las pocas horas del anuncio, la China Suárez sumó contenido sobre su vida en el extranjero. Durante la tarde, acompañó a Mauro Icardi a una sesión de fotos para promocionar la nueva indumentaria deportiva del club. Al volver al hogar se mostró con Magnolia, con lo que demostró que sus dos hijos menores siguen en Turquía con ella y no regresaron todavía con Benjamín Vicuña.
Por el momento, solo Nicolás Cabré le confirmó a los medios de comunicación que aceptó que Rufina comience a vivir en Estambul, con la condición de que la niña pueda realizar visitas esporádicas al país para poder pasar tiempo de calidad con él. Sin embargo, aún no trascendió la decisión que tomó Benjamín Vicuña.
El actor chileno le había revocado el permiso legal que tenía María Eugenia para viajar con sus hijos al exterior; y fue mediante una mediación legal que llegaron a un acuerdo que establecía que los niños pasen la mitad de las vacaciones de invierno con su padre en el Sur y la otra mitad con su madre en Turquía. Por lo que su centro de vida continuaría en debate.
Otras noticias de Celebridades
Acompañado de Anto Roccuzzo. El look de espectador con el que Messi sorprendió desde el palco del Inter Miami
Imparable. Irrumpió como un distinto, un presidente le pidió una foto y murió en la pobreza
A corazón abierto. María Becerra relató las secuelas que le quedaron tras la última internación y los dos embarazos ectópicos
- 1
Por qué Sergio Lapegüe abandonó su programa en vivo
- 2
Cancelan un show de Roberto Pettinato en Chaco, tras sus polémicos dichos sobre el folclore: “Es una pena”
- 3
El drama de Julieta Prandi: del abuso sexual a la causa paralela por las “cosas terribles” que vivió su hijo mayor
- 4
Pamela Anderson se refirió a la millonaria oferta que Sylvester Stallone le hizo para que sea su “chica número uno”