La tajante reacción de Jorge Rial con Marina Calabró y Diego Ramos luego del final de TV Nostra

La relación entre Jorge Rial y los panelistas de TV Nostra (América) no terminó bien. El conductor decidió dar por finalizado el ciclo el pasado 28 de mayo, a menos de dos meses de su estreno. Diego Ramos, Marina Calabró y Ángela Lerena se enteraron de esto minutos antes de salir al aire, y no les cayó bien.

“Fue un balde de agua fría”, reconoció Marina a LA NACION. Y contó: “Fuimos convocados para juntarnos a las 18.30 en la oficina de Jorge. Diego avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Angela y yo”. Allí, las periodistas se enteraron de que era el último programa.

La expanelista señaló que, en aquel momento, le transmitió todo lo que sentía a Rial: “Le dije que me parecía una mala decisión para todos nosotros, pero sobre todo para él, que no se estaba haciendo un bien sino todo lo contrario”, afirmó. Y reveló: “No me contraargumentó, él ya nos había explicado sus motivos, que eran más o menos los mismos que dijo al aire, y no me discutió nada, ni me quiso convencer”.

Angela Lerena, Diego Ramos y Marina Calabró, panelistas de TV Nostra, junto al conductor del ciclo, Jorge Rial América

Diego Ramos también habló en los medios y se describió “triste, como cualquier persona que se queda sin trabajo”. Cabe recordar que el actor abandonó Cortá por Lozano (Telefe) para encarar este nuevo proyecto.

Antes de despedirse, Rial dedicó algunas palabras a los integrantes de su equipo y valoró su desempeño: “Sé lo profesional que es Marina y Diego fue brillante como colaborador. Ángela es mucho más, nace alguien interesante para debatir en la televisión con altura y conocimiento”, resaltó. Luego de terminar el programa, dijo: “Me dieron una Ferrari y la choqué, les pido disculpas por haberlos decepcionado”.

Según trascendió, el sábado 29 el conductor de América escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp de TV Nostra para pedirle a sus compañeros hacer un balance de la experiencia. No le contestó nadie. Al día siguiente, volvió a escribir y tampoco recibió una respuesta. Luego, uno a uno fueron abandonando este espacio de intercambio.

Lo cierto es que después del fin de semana, y de que los panelistas hicieran sus primeras declaraciones, el exlíder de Intrusos dejó de seguir en Instagram a Marina y a Diego, no así a Ángela, con quien la relación quedó en buenos términos, ni tampoco a la cuenta que tenía el programa.

La periodista deportiva no se mostró molesta por el final del ciclo sino agradecida por la experiencia. Además de este proyecto, Ángela trabaja para TNT Sports y está pronta a encarar un reality en la TV Pública.

Angela Lerena le dedicó un sentido mensaje a Jorge Rial y a sus compañeros tras el final de TV Nostra Instagram: @angela.lerena

“Hoy fue el último programa de TV Nostra, una aventura hermosa y demasiado breve. Gracias, Jorge Rial, por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto. Gracias Marina Calabró y Diego Ramos por el compañerismo. Gracias América TV, por la oportunidad. Gracias a todos: me llevo mucho”, escribió en Instagram el viernes junto a una postal en la que se la veía junto al conductor.

LA NACION