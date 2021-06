Con un vestido increíble, Pampita mostró su embarazo

La conductora Carolina “Pampita” Ardohain está en la dulce espera de su primera hija con Roberto García Moritán. Nacerá el próximo 22 de julio. Mientras tanto, continúa como jurado en La Academia (eltrece), en donde aprovechó para lucir un vestido que dejaba al descubierto su panza.

“Señoras y señores, estamos viviendo los días previos al nacimiento, falta un mes y días, nada más, y ya vimos un video que publicó Roberto de cómo se movía la panza de Caro. Hoy tiene voto secreto, ella es Pampita Ardohain”, la presentó Marcelo Tinelli.

“¿Se mueve? Sí, se mueve”, preguntó Marcelo al ver la panza al aire de Pampita. “Señores, tremendo, me encanta cómo le ha crecido la panza. Creció del viernes a hoy. ¿Se puede decir eso? Yo no sé qué se puede decir y qué no, porque hay que tener cuidado, pero se la ve muy linda”, concluyó el conductor.

En una entrevista con revista ¡Hola! Argentina, Pampita, de 43 años, dio detalles de su “plan de parto” y explicó por qué todavía no decidieron el nombre de la pequeña. “Tenemos cuatro favoritos y ese día la vamos a mirar para darnos cuenta de cuál era el que tenía que ser. Nunca puse nombres antes, me parece que el nacimiento es un buen momento”, aseguró.

“Al ser el quinto embarazo hay menos ansiedad, se me pasa más rápido porque a veces ni me acuerdo de cuántas semanas estoy, hay menos atención a ciertos detalles porque tengo menos dudas y más tranquilidad por la experiencia vivida. No hay intriga en el quinto: ya sabés cómo va a ser el mes a mes”, señaló.

LA NACION