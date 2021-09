Taner Ölmez se emocionó al hablar de Dr. Milagro, sedujo a Verónica Lozano y agradeció las palabras en turco de Vicky Xipolitakis

Desde que Telefe puso al aire Dr. Milagro, el pasado 12 de abril, Taner Ölmez se metió en el corazón de los argentinos. La novela, que tiene dos temporadas y lidera el prime time de la televisión abierta, es una adaptación de la serie norteamericana The Good Doctor y cuenta la historia de Ali Vefa, un médico con un trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, también conocido como síndrome del sabio. En una entrevista exclusiva en Cortá por Lozano (Telefe), Taner Ölmez dio algunos detalles sobre la novela y también sobre su vida, pero antes se puso colorado cuando la conductora le dijo que “es muy lindo”.

Simpático y sin perder nunca la sonrisa, el actor aseguró estar al tanto de su popularidad en nuestro país. “Sé por las redes sociales que nos miran y me llegan las noticias de lo que sucede en Argentina con Dr. Milagro. Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”.

Taner contó que una de las escenas más conmovedoras fue la de la muerte de Adil: “Fue súper difícil, lloré mucho cuando leí la escena y luego cuando la interpreté fue todavía más difícil. Fue muy especial porque cuando empecé a actuarlo me di cuenta de sus muchas dificultades y la mayor era la de no poder equivocarme para no romperle el corazón a ninguna persona. Interpretarlo fue un proceso muy doloroso y muy satisfactorio. Trabajé durante tres meses todos los días antes de empezar a grabar y durante el proceso no dejé de conectarme con ese personaje”.

Luego, el actor turco reveló que muchas personas se le acercaron para decirle que tienen a alguien cercano que sufre de autismo: “Ese tipo de cosas pasaron todo el tiempo, desde el primer día. La novela salió al aire un jueves y al día siguiente estaba yendo a grabar cuando me paró un hombre que venía corriendo y me dijo que tenía una hija autista y que no podía creer que tratáramos el tema en televisión. Por eso no me voy a olvidad nunca de Dr. Milagro. Esta novela tiene algo muy especial y es un plus, porque creo que le hace bien a mucha gente que se sintió tocada y eso ya es mucho. Yo vivo para esto”.

El actor comparó su personalidad con la del personaje que le tocó interpretar en la ficción y aseguró que tienen muchas cosas en común. “Encontré pequeñas cosas parecidas con Ali pero quédense con la curiosidad”, rió. Entusiasmada, Vicky Xipolitakis le dijo unas palabras en turco, que luego tradujo: “Doctor Ali te quiero mucho”, y le hizo un corazón con las manos a lo que el actor respondió con otro corazón, y Vicky gritó de alegría.

Taner contó que ya de chico supo que quería ser actor: “Me enamoré de la actuación cuando fui al teatro, con el colegio. Y la popularidad es algo que viene de la mano. Lo importante es sentirse cerca de la gente, que te conozcan y dejar los prejuicios de lado”. Taner también es músico y en su país lidera la banda Barabar. “Quiero que la música esté en mi vida siempre y me gusta escuchar todo lo que tenga sentimiento. Con mis compañeros de la banda nos conocimos haciendo una comedia musical. En los descansos tocamos y seguimos haciéndolo”.

El pasado 28 de junio, Taner se casó con la actriz Ece Çesmioglu, luego de una larga relación. Se conocieron cuando compartieron escenas en la serie Muhtesem Yuzil Kosem. “Hace mucho que estamos juntos, nos queríamos casar pero sucedió la pandemia, aplazamos la vida hasta que un día pudimos, decidimos sacarnos el tema de encima y nos casamos”, explicó. También reveló que está de vacaciones en el sur de Turquía, en una casa cerca del Mediterráneo “y nadie sabe que estoy acá”. Finalmente dijo que le gustaría visitar nuestro país: “Me da curiosidad, quiero ir a la Argentina y probar su carne”.

