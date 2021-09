Aníbal Pachano defenestró a Pablo Echarri: “Es un patotero, no es un artista”

Aníbal Pachano arremetió con dureza contra Pablo Echarri por su postura política a favor de la gestión de Alberto Fernández y por su desempeño como integrante de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), la asociación civil sin fines de lucro constituida el 27 de julio de 2006, que es la única entidad autorizada en el país para gestionar y administrar colectivamente los derechos intelectuales de los actores y los bailarines.

Pachano criticó de manera dura a Echarri porque “no es un artista” y lo calificó de “patotero”. El coreógrafo cuestionó las condiciones que impone Sagai a la hora de cobrar derechos de imagen o contenido. “Me llama la atención la obsecuencia de algunos de los sectores de artistas y la falta de reacción frente a esto. ¿A quién le podemos reclamar algo si son todos K? ¿A dónde vamos a ir? ¿A Sagai que es el monumento al K?”, manifestó el bailarín en una nota publicada en el portal de noticias PrimiciasYa.

Según la página oficial de la Sagai, la entidad brinda “servicios asistenciales, de promoción, de trabajo y de formación a nuestros/as socios/as y estamos comprometidos con el respeto, el fomento de la inclusión, la diversidad y generar espacios libres de violencia laboral”.

Sin embargo, Pachano consideró que no respetan los derechos de todos los artistas por igual. “Que ellos tengan confianza en el Gobierno está bien, pero que no se lleven la plata que no nos pagan a los bailarines en Sagai que no tenemos derecho a la imagen. A mí no me pagaron nunca. ¡Por acá no es! No se puede producir un espectáculo”, subrayó Pachano. Y acto seguido, señaló que la culpa la tiran siempre para otro lado: “No se hacen cargo de nada”.

Además, el director teatral lamentó la simpatía del actor con el Gobierno y se quejó por la realidad que vive el resto de la comunidad artística. “El único que tiene trabajo es Pablo Echarri, que está en teatro. Es un patotero”, indicó Pachano. Y agregó: “Son una mentira. No defienden a todos. Se quedan en el gueto y si va a ser así, no me interesa participar de nada”.

En cuanto a sus cualidades como intérprete, Pachano defenestró a Echarri. “No es un artista y, como a mí no me considera artista, yo tampoco lo considero a él. No sé quién se cree que es”, arremetió.