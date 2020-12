El incómodo reto de Pampita a Barby Franco en vivo: "¿No traés ropa interior?"

La impactante reacción de Pampita al notar que Barby Franco lució un atuendo sin ropa interior en vivo

16 de diciembre de 2020

Sobre modas y gustos no hay nada escrito... a menos que Pampita te juzgue. En la última edición de Pampita Online, la modelo Barby Franco se presentó como todas las tardes luciendo su look para la ocasión pero, lejos de recibir los aplausos cotidianos, esta vez obtuvo un reto en vivo. "¿No traés ropa interior? ¡Qué es eso! Yo no lo puedo creer", expresó con exageración Carolina Ardohain.

Resulta que la novia de Fernando Burlando había optado por estrenar un jean con aberturas al costado. Lo más llamativo eran las cadenas que simulaban unir las partes y, por lo que parecía, la ropa interior no era una opción válida para mostrar la piel de la zona. Fue por esta razón que la conductora indagó con insistencia para saber el truco. "¿Abajo de ese jean hay algo? ¿Estás como Graciela Alfano? ¿No hay ropa interior?", consultó.

Incómoda por la situación, Franco reveló que le resultaba incómodo y que la opción de cintas adhesivas (común en vestimentas de pasarela) no le gustaba. "¡Pero te vas a paspar toda, Barby!", respondió con rapidez Pampita y generó un clima de risas.

"Te la iba a replicar", aseguró entonces la influencer y continuó: "Es cómodo el jean, no me voy a paspar". En ese instante, Pampita, para dar por terminada la burla, arrojó la última perlita: "Te voy a regalar para Navidad unos de esos stickers". Las carcajadas se hicieron eco en el estudio y entonces Barby retrucó: "Me cag... el look".