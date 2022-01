El Indio Solari despidió a Martín Carrizo con una conmovedora carta

Martín Carrizo, para la música, fue todo. De la mano de su inmensurable talento y su pasión por el arte, transitó por algunas de las bandas más icónicas del rock nacional y se ganó el amor tanto de los fanáticos como de los más grandes músicos. Por eso, la noticia de su muerte fue un golpe duro para su familia, sus amigos y colegas. Al conocerse el doloroso anuncio, muchos de éstos últimos se volcaron a las redes sociales para despedirlo, y entre ellos estuvo Carlos “Indio” Solari, quien compartió una foto y unas sentidas palabras.

Martín Carrizo falleció este martes 11 de enero a los 50 años Instagram: @martincarrizorock

Carrizo dio sus primeros pasos musicales en la adolescencia pero cobró relevancia en la industria cuando lo llamaron para ser parte de ANIMAL, banda de heavy metal. Durante su paso -que, cabe destacar abarcó varios años- el conjunto vivió un quiebre en su estilo que los impulsó a traspasar las fronteras nacionales y cobraron relevancia en otros puntos del globo. Muchos le adjudican ese logro a la magia de Martín. Y al parecer, así fue, porque al poco tiempo fue el mismísimo Gustavo Cerati quien le pidió que participara en la producción de uno de sus discos.

Junto a él creó Bocanada (1999) y, de esa manera, demostró que su habilidad con las baquetas trascendía el género musical. Del metal pasó al ritmo alternativo tan propio de Soda Stereo y, de ahí, pegó un saltó al rock tradicional típico del Indio Solari. Su relación con el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota nació como un vínculo estrictamente laboral pero rápidamente se convirtió en una amistad genuina, de esas a las que el paso del tiempo solo logra fortalecer más.

El Indio Solari se despidió de Martín Carrizo en sus redes sociales instagram

En un principio, el Indio lo contrató como ingeniero para Porco Rex (2007) y después decidió incorporarlo de manera indefinida a Los fundamentalistas del aire acondicionado. Luego de estar codo a codo sobre varios escenarios, la amistad nunca se cortó. Cundo en el 2017 a Carrizo le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Solari fue uno de los más presentes a la hora de realizar campañas de recaudación de fondos para cubrir los exuberantes precios de los tratamientos.

No obstante, la naturaleza es despiadada y no hay quien pueda escaparle a la muerte. El 11 de enero del 2022, el músico murió a causa de la enfermedad y dejó un hueco vacío en la vida de un centenar de personas. Entre ellas se destaca la del Indio, quien no dudó en compartir en sus redes sociales un dulce mensaje en honor a su colega y amigo.

El Indio Solari le dedicó un dulce mensaje de despedida a Martín Carrizo instagram

Al lado de una foto en donde los dos posan juntos, muy serios, subió otra imagen en donde podía verse un breve texto escrito con su puño y letra. “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”, se podía leer en el texto. De inmediato, el posteo se llenó de comentarios de sus seguidores.