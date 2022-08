El inesperado cambio de estrategia de Amber Heard para apelar el veredicto que benefició a Johnny Depp

El 1 de junio se dio por finalizado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El actor denunció a su exesposa por artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018 en el que habló de violencia de género. Durante ocho semanas se realizó la presentación frente al jurado del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia), el cual falló a favor del protagonista de Piratas del Caribe y decidió que deberá recibir el pago de 10 millones de dólares. Ante esto, la actriz apeló a distintas estrategias para revertir la decisión y no pagar. Ahora, se supo que cambiará de abogados.

Desde el momento que escuchó al jurado del Condado de Fairfax indicar que deberá abonar una suma de 15 millones de dólares - $10 millones como compensación por los daños a Depp y US$5 millones en calidad de daños punitivos -, la protagonista de Aquaman se propuso buscar la forma de revertir el fallo. En julio le rechazaron el pedido de realizar un nuevo juicio y luego solicitó la anulación del que se hizo al asegurar que había un error de identidad de uno de los jurados, algo que tampoco le dieron lugar.

Johnny Depp y Amber Heard durante la presentación de argumentos finales del juicio de la demanda por difamación de (Foto AP/Steve Helber, Pool)

Sin perder las esperanzas, ahora vuelve a mover sus fichas para obtener el resultado que desea. En las últimas horas, la portavoz de Heard comunicó que la abogada Elaine Charlson Bredehoft, que le representó durante las ocho semanas del juicio, queda fuera del caso y contrató a David L. Axelrod y Jay Ward Brown.

“Cuando se trata de proteger el derecho fundamental de la libertad de expresión, consideramos la decisión del jurado, parafraseando una cita famosa, no como ‘el principio del fin, sino simplemente como el final del principio’, precisó el comunicado de la representante de la actriz, que compartió la revista People.

“Un tribunal diferente amerita una representación diferente, particularmente porque ahora está saliendo a la luz tanta evidencia nueva”, indicó la portavoz, en referencia a la difusión de chats entre Depp y Marilyn Manson sobre la actriz, los cuales podrían formar parte de un nuevo capítulo judicial entre la expareja.

En ese sentido, fue la propia Elaine Charlson Bredehoft quien confirmó su salida de la defensa de la actriz. “Este es el momento perfecto para pasar el bastón. He prometido a Amber y su equipo de apelaciones mi total cooperación y asistencia a medida que avanzan en el camino hacia el éxito”, expresó.

Momento culminé del fallo Johnny Depp y Amber Heard, junto a su abogada

El nuevo equipo de abogados de ya dio el primer paso en esta nueva etapa judicial. “Confiamos en que la Corte de Apelaciones aplicará la ley correctamente, revocará la sentencia contra la señora Heard y reafirmará los principios fundamentales de la libertad de expresión”, aseguraron David L. Axelrod y Jay Ward Brown en su primer comunicado como representantes de la actriz.

La dupla de letrados tiene un largo recorrido judicial, pero no son personajes desconocidos. De hecho, cobraron notoriedad luego de haber defendido con éxito al The New York Times en la demanda que le realizó la política Sarah Palin por difamación, por un editorial publicado en ese medio en 2017 donde se la vinculó un tiroteo masivo.