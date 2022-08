Mads Mikkelsen consideró que Johnny Depp podría volver a Animales fantásticos

La vida profesional de Johnny Depp se encuentra en un posible punto de quiebre. Luego del juicio que lo enfrentó contra su expareja Amber Heard, Depp busca rearmar su carrera en el cine. Y sobre ese tema se refirió el actor Mads Mikkelsen, que arriesgó un pronostico con respecto a una de las sagas más taquilleras de la industria actual.

Johnny Depp en Animales fantásticos

En Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Johnny Depp fue elegido para interpretar a Gellert Grindelwald, uno de los principales villanos de la historia. Cuando la tercera entrega de la franquicia se puso en marcha, frente a las acusaciones de Heard, Depp fue desvinculado de la producción, y se convocó a Mads Mikkelsen como su reemplazo. Esa situación terminó por dividir las aguas, y mientras algunas voces apoyaban dicho cambio, otros fans repudiaron la decisión.

Mikkelsen quedó en ese fuego cruzado y siempre se manifestó con mucho respeto por esa situación. “Obviamente que la producción iba a realizar el film, y que él no iba a estar involucrado más en el proyecto. Pero yo no tengo injerencia en ese asunto, y desconozco qué paso en su vida privada, tampoco sé si lo que sucedió es justo, me refiero a que haya perdido su trabajo. Por mi parte, lo único que sabía es que el show debía continuar. Lo cierto es que me llamaron a mí, y realmente estaban apurados por este tema. El guion me encantó, y acepté el trabajo. Y sé que esto es muy controversial para mucha gente, pero así es como ocurren las cosas de tanto en tanto”, había asegurado el actor en una oportunidad.

Mads Mikkelsen, en "Otra Ronda". Henrik Ohsten

En las últimas horas, Mikkelsen sorprendió con una declaración, en la que deslizó que Depp podría recuperar su lugar como Grindelwald. En una nota con Deadline, el intérprete sugirió que quizá no vuelva a componer a Grindelwald, para dejarle nuevamente ese lugar a Depp, y al respecto expresó: “Las cosas ahora cambiaron. Él ganó el caso en la Corte, entonces tendremos que ver si vuelve. Puede que sea así. Yo soy un gran fan de Johnny. Creo que es un actor asombroso, y pienso que hizo un trabajo fantástico”.

Johnny Depp como Luis XV (Foto: Why Not Productions)

En otro tramo de la nota, se refirió al modo en el que elaboró su rol como la nueva versión de ese mismo personaje: “No podía copiarlo, porque tenía mucho de él. Hubiera sido un suicidio creativo. Entonces hubo que pensar en algo más, algo que me permitiera apropiarme del personaje, y que funcionara a modo de puente entre su versión y la mía”. Por último, el danés recordó la reacción de los seguidores de Depp, ante la noticia del reemplazo: “Sus fans son muy, muy dulces, pero también muy obstinados. No tuve la oportunidad de interactuar mucho con ellos, pero puedo entender por qué sentían que tenían el corazón roto”.

Mientras Mikkelsen contempla una posible vuelta de Depp, Johnny ya tiene otros proyectos en marcha. El actor realizará un largometraje llamado Modigliani, un drama biográfico basado en la figura del pintor italiano Amedeo Modigliani. Por otra parte, también trabajará en el film Jeanne du Barry, una pieza dirigida por Maïwenn. Según consignó el sitio Deadline la película cuenta la historia de la última amante real de Luis XV en la corte de Versalles. La mujer, de clase trabajadora, comienza a hacer uso de su inteligencia y encanto para subir en la escala social. Rápidamente, capta la atención del monarca, quien desconoce su condición social y ambos se enamoran perdidamente.