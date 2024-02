escuchar

La relación que construyeron Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela ante los medios tiene un nuevo capítulo que podría ser el último en esta historia. Desde finales de 2022 mucho se dijo del vínculo entre ambos, el cual empezó como una amistad y habría terminado con un romance. Con el reciente arribo de ella a la Argentina, el cantante de cumbia 420 reveló una invitación que le habría hecho y que desató un nuevo escándalo.

Wanda Nara habría tomado una tajante decisión con L-Gante Instagram: @lgante_keloke

“Me habló Wanda, todo bien. Quería hacer una juntada de noche, pero yo estoy con mi compañera Candela, estamos en otra cosa. Pero ella estaba con unos amigos míos. Es una persona que está entre nosotros siempre”, fueron las recientes declaraciones de L-Gante en Noche al Dente (América) al ser consultado por el vínculo que mantiene con la mediática. En esa nota, además, blanqueó su nuevo romance con una joven modelo.

Pero, de acuerdo con la información brindada en Empezar el Día (Ciudad) por la panelista Marcia “Pochi” Frisciotti, quien habló con el círculo íntimo de Nara, no existiría un diálogo entre ellos, por lo tanto, la invitación de la que habló el cantante no habría ocurrido. “Wanda lo tendría bloqueado de todos lados por muchos dichos que habría tenido L-Gante sobre una relación con ella, que ella no habría sentido tal, sino que ellos tan solo son amigos”, detalló.

Puntualmente, Nara se habría molestado con Elián luego de que ella confirmara -en octubre de 2023- que tiene leucemia, y él en ese entonces habló en distintos medios sobre la relación amorosa que habrían tenido. A partir de allí habría tomado la decisión de cortar el diálogo y bloquearlo de las redes sociales.

Wanda Nara lanzó su segundo tema musical

En una nueva etapa de su carrera en los medios de comunicación, en 2023 Wanda Nara se lanzó como cantante. Su primer tema, “Bad Bitch”, resultó un éxito y se convirtió en una de las más replicadas en redes sociales. Metida de lleno en este nuevo camino, ahora salió su segunda canción: “O Bicho Vai Pegar”.

Como bien se lee en el título, el tema combina dos idiomas: español y portugués. El ritmo brasileño es el eje central del material y su video fue grabado en ese país. Ahí se pudo ver a Wanda Nara bailar con la camiseta de la selección argentina.

A poco de haber salido, se posicionó en el puesto 2 del top del Trending for music en Youtube y tuvo mucha repercusión. “Chicos, quiero gritarle al mundo que amo a Wanda Nara”; “La amo, pero ¿qué es esto?”; “Digo que no me gusta y en una semana seguro cambio de opinión” y “¿Qué significa el título de la canción? Mi cerebro lee “el bicho se te va a pegar”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en X.