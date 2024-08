El inesperado intercambio entre Wanda Nara y Mauro Icardi que puso en duda el estado de su relación: “No tengo más”

Escuchar

El estado actual de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo un gran interrogante. Hace un mes - después de varios rumores y supuestos terceros en discordia - la mediática confirmó la separación, tras 10 años de casados. Sin embargo, no estaba claro si era una crisis más o el final definitivo del matrimonio. Actualmente, él está en Estambul, mientras que ella disfruta con Francesca e Isabella - las dos hijas en común de la pareja - de unos días soñados en Disney World. En este contexto es que se dio una curiosa interacción entre los ex vía historias de Instagram que podría evidenciar cómo está su vínculo hoy.

Wanda Nara viajó con sus hijas menores a Disney (Foto: Instagram @wanda_nara)

Unos días antes de que se confirmara la separación, el futbolista regresó a Turquía para sumarse a la pretemporada del Galatasaray. Nara, por su parte, se quedó en Buenos Aires con sus dos hijas. Posteriormente, las tres se fueron a Río de Janeiro junto a Kennys Palacios, íntimo amigo de la mediática. Luego volaron rumbo a los Estados Unidos para disfrutar de las playas de Miami. Actualmente, están en Orlando y pasan sus días en los parques de Disney. Incluso ya hicieron varias compras y las niñas hasta se vistieron de princesas, con vestidos y elegantes peinados.

Fiel a su estilo, la exconductora de MasterChef (Telefe) compartió con sus 17 millones de Instagram las mejores postales de sus vacaciones en Orlando. Entre todas las fotos que subió, se destacó una de su hija Francesca, donde se la pudo ver con una remera de Mickey Mouse, un pañuelo alrededor de la cintura y zapatillas. Pero el detalle fue que tenía puestas unas “manos gigantes” del famoso ratón de Disney. La cuestión fue que Wanda Nara le recriminó al padre de sus hijas que fue el quién influyó en esa compra.

El intercambio de mensajes de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Las cosas que la deja comprar Mauro Icardi, no tengo más lugar en las valijas”, expresó la influencer y etiquetó a la cuenta del deportista. Él, por su parte, desde Estambul replicó la historia y agregó el emoji de un ratón y de una carita con corazones.

Lo cierto es que este intercambio entre los ex y el hecho de que fuera Wanda Nara quien la iniciara, empezó a despertar especulaciones respecto al estado de la relación. Aunque algunos lo tomaron como una muestra de buena onda entre dos personas que comparten la crianza de sus hijas, otros, dado el historial, lo consideraron como un acercamiento y la posibilidad de que la separación no sea tan definitiva como aparentaba.

Mauro Icardi reaccionó a la foto semidesnuda de Wanda Nara que arrasó en Instagram

No hay certezas de cómo está hoy la relación entre los ex. Sin embargo, esta no es la primera vez - desde la separación - que el exfutbolista del Paris Saint-Germain reacciona a una publicación de Nara. Hace unos días, en plenas vacaciones en Brasil, la mediática subió una osada foto a su feed de Instagram. “El sol está fuerte, y eso que uso mucho protector”, escribió. En la selfie, se la pudo ver sin la parte superior de su traje de baño, cubriéndose el torso con las manos para no ser censurada.

Mauro Icardi compartió la foto de Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

¿Qué hizo Icardi? Replicó el posteo en sus historias de Instagram y sumó un sticker de un fuego. Este gesto no pasó inadvertido. Incluso, para cerrar, Mauro reposteó una foto en la cual su ex lo etiquetó. Se trató de una imagen de su hija menor durante sus vacaciones. Todos estos gestos empezaron a alimentar los rumores de reconciliación.

LA NACION