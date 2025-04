El soñado festejo de cumpleaños de Lolo Tinelli: decoración de San Lorenzo, torta de tres pisos y grandes anécdotas

Este viernes, Lorenzo ‘Lolo’ Tinelli, el hijo más chico de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, cumplió 11 años y lo celebró con un mega festejo cargado de fútbol, sorpresas y risas, en compañía de su familia y amigos más cercanos. Como es habitual, el conductor compartió cada detalle del evento en redes sociales y una gran cantidad de personas no dudaron en dejarle sus sentidos mensajes de cariño.

La jornada comenzó temprano, cuando Marcelo le dedicó un cálido mensaje al niño en su cuenta de Instagram: “Lorenzo, Lolo para los más íntimos, me seguís haciendo feliz como el primer día. No puedo estar más orgulloso del hijo hermoso que Dios me dio. Deseo que siempre seas tan feliz como te veo hoy. Acá estaré siempre para acompañarte en cada momento de tu camino. Mi amor eterno por siempre, Lolito de mi vida. Feliz cumple”.

Pero, no fue hasta entrada la tarde que Lolo recibió la gran sorpresa que le tenía preparada su papá en secreto. Con una foto del niño en la puerta de su casa, Tinelli escribió: “Lolito el cumpleañero llega a casa para el festejo en familia de sus 11 años”. Al ingresar a la propiedad, el pequeño descubrió una decoración ambientada en una de sus grandes pasiones: el fútbol.

La decoración futbolera del cumpleaños de Lorenzo Tinelli (Foto: Instagram @marcelotinelli)

De esta manera, los colores celeste y blanco de la selección argentina se mezclaron con el azulgrana de San Lorenzo de Almagro, el club del cual padre e hijo son fervientes hinchas. “Feliz con la decoración de AFA. Del otro lado no podía faltar la del cuervo, San Lorenzo, el club de sus amores”, escribió Tinelli en una de las tantas historias que compartió.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la llegada de la torta de cumpleaños, de tres pisos, decorada con los escudos de la albiceleste, San Lorenzo y Defensores de Belgrano, tres equipos que ocupan un lugar especial en el corazón de Lolo.

Entre los presentes estuvieron Candelaria y Francisco Tinelli, Luciano Giugno, más conocido como ‘El Tirri’, y otros familiares como los tíos de Marcelo, José Luis, Dorita, Nino y Mirta. También participó su amigo Santi, y aunque Juanita se tuvo que retirar antes y Micaela se encuentra de viaje, no faltaron las menciones a todos los miembros de la familia en el mensaje de agradecimiento final del conductor.

Las anécdotas de El Tirri en el cumpleaños de Lorenzo Tinelli

Como es habitual cuando El Tirri aparece en escena, no faltó la cuota de humor y excentricidad durante el festejo. En la sobremesa, el músico sorprendió a todos con una extraña afirmación: dijo tener “memoria regenerativa tántrica”. Según explicó, se trata de la capacidad de recordar desde las primeras horas de vida. “Yo abrí los ojos y me acuerdo de que a las horas me dijeron ‘Viene tu primo’, que era él (Marcelo). Él cayó un 13 de enero con un sobretodo. Hubo lluvia a las siete y vos caíste a las 10”, relató ante todos los familiares que no sabían que responder al respecto.

Marcelo Tinelli no dudó en reírse de la situación y para seguirle el juego dijo a cámara: “Sigue hablando El Tirri de la memoria tántrica regenerativa delante de toda la familia, que lo mira azorada porque todo esto nunca lo habíamos escuchado ¡en la vida!”. Así fue que la charla y el cumpleaños derivó en teorías improbables, estadísticas absurdas y preguntas sin respuesta sobre si existía algún libro que aportara más información al respecto. “1 de cada 420 personas la tiene”, afirmó El Tirri, sobre su memoria, para cerrar con risas un día soñado.