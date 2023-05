El inesperado look con el que Santi Maratea se presentó en Córdoba: “¿Ya me lo puedo sacar?”

escuchar

En los últimos días, Santiago Maratea se volvió tema de conversación en todos los ámbitos debido a que lanzó una de sus colectas más ambiciosas, con el fin de recaudar 20 millones de dólares para el club Independiente, que si no abona lo adeudado será inhibido. En medio de la polémica que causó su nueva cruzada, el influencer viajó a Córdoba para un evento especial y llamó la atención con su look, debido a que pocas veces se muestra con atuendo formal.

A sus 30 años, Santi Maratea ya es una reconocida figura en la Argentina. Si bien hace ya un tiempo comparte contenido en redes sociales, ganó popularidad cuando comenzó a realizar millonarias colectas para causas comunes. De esta forma, logró comprar el medicamento más caro del mundo para una niña, ayudó con los incendios en Corrientes, consiguió traslados médicos de niños a España para innovadores tratamientos, entre otras causas. Ahora, busca colaborar con Independiente, lo que le vale a diario muestras de apoyo... y críticas.

Santi Maratea realiza una colecta por independiente Ricardo Pristupluk - La Nacion

Pese a esto, el joven se muestra reacio a verse afectado por el qué dirán. Ahora, decidió mostrarles a sus seguidores que a pesar de estar avocado a esta nueva colecta, viajó a Córdoba para ser parte de charlas de Endeavor para emprendedores, las cuales ya brindó en otras partes del país. En este caso, la novedad incide en el look con el que se mostró, que lejos está de cómo se lo ve a diario.

Maratea es un fiel marcador de tendencias con los atuendos y además se muestra muy relajado a diario luciendo looks overside. En esta ocasión, se mostró con un lujoso traje color negro que combinó con una sobria camisa blanca. “Tengo un saco, prueba suficiente de que algo pasó. En alguna estuve”, reveló al referirse a su “desaparición” de redes sociales, al no compartir contenido por 24 horas.

Santiago Maratea visitó Córdoba

“¿Me puedo sacar el saco? No me lo saqué para que me vean de saco pero ya me lo quiero sacar”, bromeó al ser consciente de que es un look con el que no se muestra usualmente. Acto seguido procedió a hacerlo y reemplazar el abrigo por un buzo de algodón.

En la misma línea, reveló que sigue trabajando para la colecta para Independiente por lo cual continuará en Córdoba parar ser parte de un encuentro organizado por los hinchas del club de la provincia, que tendrá como fin recolectar dinero para la causa que los une.

Santiago Maratea desmintió rumores sobre la colecta de Independiente

Luego de contar su agenda, procedió a responder a ciertos rumores que comenzaron a circular en torno a su colecta. La primera de ellas se trata sobre la no existencia del fideicomiso en el cual se reúne la plata, por ello destacó que eso no es cierto, ya que se creó una cuenta de Mercado Pago autorizada. La segunda de ellas es la aclaración pertinente de por qué se creó en Neuquén: “Lo inscribimos allá porque es más rápido, te lo pueden aprobar en cinco días y en Capital en un mes. Por la urgencia de arrancar la colecta lo hicimos allá. Aparte en su momento hablamos de una colecta federal”.

Por último, negó que la Inspección General de Justicia (IGJ) lo intimara para que muestre el fideicomiso en menos de 48 h. “Eso ni siquiera es posible. ¿Cómo la IGJ va a intimar para que vos muestres un fideicomiso a todo un país o a los medios un documento? ¿Qué es esto el medioevo?”, se preguntó. Además, destacó que si bien un juez podría llegar a investigar el asunto, eso no le sucedió a él ya que no fue notificado. Sin embargo, su abogada se presentó ante la Justicia para conocer si esta acción existe o si se trata de un mero rumor.

LA NACION