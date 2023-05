escuchar

“Lloro muy poco y mucho menos lloro en público”, aseguró Gimena Accardi durante su paso por Noche al Dente (América). No obstante, apenas unos minutos empezada la entrevista, no pudo controlar las lágrimas al recordar a Silvia, su mamá, quien falleció cuando ella tenía apenas 18 años.

Gimena Accardi se quebró con Fernando Dente al recordar a su mamá: “Me hubiera gustado tenerla más tiempo”

Aunque el ciclo de entrevistas conducido por Fernando Dente suele estar atravesado por las bromas, la música y las anécdotas subidas de tono, de vez en cuando los invitados se olvidan un rato de las cámaras y sacan a relucir su costado más sensible. Gime Accardi no fue la excepción y, durante el segmento en el que debió narrar su vida a través de canciones, rompió en llanto al hablar de la dura experiencia de perder a su mamá a tan corta edad.

Luego de que en el estudio resonaran algunos acordes de “Aquellas pequeñas cosas” de Juan Manuel Serrat, la ex Casi Ángeles manifestó: “Me lleva directo a mi infancia, a mi vieja, Silvia. Ella era muy fanática de Serrat, que es un poco de esa generación. Ella estaba todo el día con Serrat al palo”. Y, con las emociones a flor de piel, agregó: “Bueno, me quebré”.

Gimena Accardi se emocionó al recordar a Silvia, su mamá

A continuación, contó que su madre murió cuando tenía 18 años y que, a pesar de que en su momento se sentía toda una adulta, con el tiempo se dio cuenta de que realmente era todavía una niña. “Yo ya laburaba, tenía mi independencia. No me sentía tan pequeña, pero ahora que soy más grande y si me veo re pequeña. Es muy necesaria la madre. Yo fui su única hija, porque nosotras somos tres hermanas mujeres de distintas madres. De mi mamá fui su única hija, muy deseada, muy buscada. Era la luz de sus ojos”, relató. Y admitió: “Me hubiera gustado tenerla más tiempo”.

“Mi vieja murió de un cáncer fulminante. Se lo descubrieron y le dieron cinco meses de vida y murió. Así que un poco estábamos preparados. Entre comillas, porque uno nunca está preparado, pero ya sabes el desenlace”, expresó.

Sobre cómo logró atravesar el duelo de una pérdida tan abrupta como dolorosa, detalló: “Y en esa época, Victo Sueiro sacaba sus libros y estaba el auge y mi vieja era super creyente del más allá. Y yo de muy chica empecé a conectar con esos libros y a entender que dejábamos de estar de forma material, pero había otros planos y que alguien que moría igual seguía estando. Y eso me ayudó mucho”.

Gime Accardi admitió que le hubiese gustado que su mamá conociera a Nico Vázquez instagram @gimeaccardi

Y continuó: “Yo a esa edad empecé a entender la muerte muy rápidamente. Empecé a tener muchas señales de ella, entonces estaba muy conectada y en paz, muy tranquila. Tenía mucho dolor, pero también entendiendo que era la vida”.

Víctor Sueiro, un destacado periodista y figura de la televisión argentina, se convirtió en el autor más leído del país cuando publicó Más allá de la vida, el libro en el que plasmó lo vivido y aprendido cuando, en 1990, revivió tras permanecer 40 segundos muerto clínicamente, lo que lo llevó a ver “la luz al final del túnel y toda la pelota”. Tanto para Gime Accardi como para otros miles de argentinos, su historia fue motivo de inspiración y fuente de calma al momento de despedirse de un ser querido.

Víctor Sueiro, el periodista argentino que que revivió tras estar 40 segundos muerto Archivo

Ya cerca del final del segmento y hablando nuevamente de su madre, la actriz reconoció: “Me hubiera gustado que viera mi relación con Nico (Vázquez), mi casamiento. Me hubiese gustado compartir la cotidianeidad del mate y de la charla”.

LA NACION