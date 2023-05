La canción sobre Santi Maratea que los hinchas de San Lorenzo le dedicaron a los de Independiente: “No tienen carnet”

escuchar

El mundo Independiente se vio conmocionado en los últimos días por el lanzamiento de una colecta del influencer Santiago Maratea para hacer frente a la deuda del club. Desde la oficialización del fideicomiso, los hinchas del Rojo no dudaron ni un segundo en aportar su granito de arena para colaborar con un monto económico y así, poder saldar los compromisos impagos de la institución. Esta iniciativa no solo incluyó colaboración genuina de los fanáticos, sino también de exjugadores que pasaron por la cancha de Avellaneda, quienes armaron una cuenta para destinar fondos y así ser parte del salvataje.

Con un panorama delicado en lo futbolístico, donde se encuentran a cinco puntos de la zona de descenso en la Liga Profesional, Independiente no solo aumentó su exposición en cuanto a lo mediático -por la influencia de Maratea en las redes sociales-, sino también de los hinchas de otros equipos, quienes enterados de esta circunstancia aprovecharon el momento para cargarlos, en una lógica enmarcada en el folcklore del fútbol.

La canción sobre Santi Maratea que los hinchas de San Lorenzo le dedicaron a los de Independiente

Así fue como San Lorenzo, otro club representativo del país, decidió tomar cartas en el asunto para elaborar una canción que fue viralizada en un partido de básquet de la institución de Boedo. En el marco de un encuentro deportivo en el que el Ciclón venció a Atenas por 99 a 42, un pequeño grupo de hinchas apeló a la creatividad característica para elaborar un tema de cancha y le agregó una letra dedicada al delicado presente del conjunto de Avellaneda.

“La hinchada del Rojo no tiene carnet. Tiene a Santi Maratea cuando llega fin de mes”, fueron las estrofas del cántico que contó con la colaboración de otros hinchas de San Lorenzo que se sumaron a entonarla, mientras observaban en el Polideportivo Roberto Pando la victoria ante su contrincante de turno.

Santi Maratea explotó ante las críticas por la colecta en Independiente

La colecta de Santi Maratea en Independiente fue motivo de una gran exposición del influencer y del club en las redes sociales. Desde el lanzamiento de la iniciativa hasta la actualidad, cuando ya lleva juntados 600 millones de pesos, el joven recibió, según su testimonio, varias amenazas y fue víctima de “violencia”.

A partir de ese momento, Maratea decidió grabar durante el lunes un video donde expuso todas las agresiones que recibió y tildó de “fracasados” a quienes se tomaron un tiempo para agredirlo verbalmente. “Yo estoy un poco pasado de violencia. No que yo esté violento, siento que estoy recibiendo demasiada violencia”, empezó.

Santi Maratea se defendió de las críticas por la colecta en Independiente

Y agregó, desafiante: “El 99% de ustedes si estuviese en mi lugar estarían subiendo historias llorando (...) No estoy con ataques de ansiedad ni de pánico. No me da miedo que me amenacen de muerte”.

Conocido en las redes sociales por encabezar colectas solidarias, Maratea estuvo en el ojo de la tormenta al conocer que se quedaría con 5% de lo recaudado. “No voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos si el 90% de todos ustedes son unos fracasados”, completó.

Por último, negó vínculos con la política nacional, en otras de las versiones que circuló últimamente: “La teoría de que trabajo para el Pro y soy socio de Pato Bullrich. Esa teoría que quieren instalar me parece la más ‘manotazo de ahogado’ de todas”.

LA NACION