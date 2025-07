El inesperado momento en vivo en el que Guido Kaczka se encontró con un amigo de la infancia: “Estás igual”

Un sorpresivo y tierno momento vivió este martes Guido Kaczka mientras conducía “Buenas noches Familia”, su nuevo programa de El Trece. El presentador dio luz verde para que aparezca en escena un participante, pero cuando lo vio entrar lo reconoció porque era un amigo suyo de la infancia. “¿Sos vos? Estás igual", le dijo.

“Bienvenido, Gustavo”, presentó Kaczka, cuando el participante ingresó al estudio con los brazos abiertos. El conductor no lo reconoció hasta que le dijo su apellido, y ambos se fundieron en un abrazo. “¿Te anotaste para la piña? [juego que estaba por disputarse en el programa]”, le preguntó, a lo que el competidor respondió: “Sí. Te vengo a ver a vos. ¿Hace cuántos años que no nos vemos?“.

Acto seguido, Kaczka intentó descifrar si el sorpresivo encuentro fue organizado sin notificarle. “Decime, de verdad, si producción me quiso armar una sorpresa de esas que no me gustan nada porque me incomodan”, comentó, a lo que el participante contestó que él mismo fue el que se anotó. Además, aclaró que había intentado inscribirse para “Los 8 escalones” pero no pudo asistir por cuestiones de horario.

“Este señor es ‘Jerry’ -apodado así por Jerry Lewis-. Atendía en una librería en la esquina de Yerbal y Lope de Vega. Él estaba en todos lados. Qué alegría verte”, explicó el conductor a la audiencia, a la vez que admitió no poder creer el reencuentro y dejó en claro que ambos estaban completamente diferentes a como lo recordaba. “Si querías verme, nos hubiéramos tomado un café”, bromeó Kaczka sobre la movida de su amigo para que puedan coincidir.

Luego, Jerry fue directo a la maquina para participar del juego, el cual consistía en pegarle a una bolsa y, quien sacaba mayor puntaje de fuerza ganaba. Aunque la participación no salió como lo esperaba: logró apenas un punto y el presentador se estalló de la risa. “Seguís igual. Antes también eras re gracioso, no cambiaste. ¿Sabés lo que te hacía reír este hombre? Qué placer“, expresó tentado.

Por último, el participante cerró su aparición con un reproche en broma: “Te mando un mensaje por Instagram y te llamo y no me das bola. Tengo que venir acá para que lo hagas”. En tanto, Kazcka respondió: “Pero jugaste, te quiero mucho. Me super divertí como siempre”. Después, de modo tierno, Jerry afirmó: “Si te divertiste, yo ya gané”.