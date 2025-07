Todo lo que hay que saber sobre Ángela, la miniserie española que arrasa en Netflix

“Todo no se puede”, gruñe Gonzalo (Daniel Grao) mientras aprieta con violencia el cuello de Ángela (Verónica Sánchez), su esposa. La escena aparece hacia la mitad del primer capítulo de Ángela, la miniserie de seis episodios que desde su estreno en Netflix, la semana pasada, se transformó en una de las más vistas en todo el mundo, incluyendo la Argentina, donde lleva varios días en el primer puesto del ranking de diez programas más populares que elabora la plataforma.

La intensa secuencia es la resolución de la tensión que se adivina en pantalla desde los primeros minutos del relato que aprovecha cada elemento del paisaje en la que fue grabado, la costa del País Vasco, para construir un misterio que atrapa de inmediato al espectador.

La historia

Basada en la miniserie británica Angela Black, protagonizada por Joanne Froggartt (Downton Abbey) y Michiel Huisman (Game of Thrones), la versión española realizada por la señal Atres gira en torno a la Ángela del título, una mujer que en apariencia tiene una vida perfecta. Casada con el exitoso arquitecto Gonzalo, se insinúa que ella decidió dejar la profesión para dedicarse a la crianza de sus dos pequeñas hijas en el hogar que diseñó para toda la familia. El caserón de estilo moderno, hecho de concreto y ventanas que recorren cada uno de los ambientes, es la envidia de todos sus amigos, que no sospechan que detrás de la placidez de Ángela se oculta un vínculo marcado por la violencia física y psicológica que su marido ejerce sobre ella.

Los personajes

Una escena de Ángela, la miniserie española disponible en Netflix

El mundo de la protagonista está limitado por el dominio de Gonzalo, quien decide todo por ella e incluso intenta interferir con las visitas que Ángela le hace a su madre, quien sufre los primeros síntomas de demencia senil. Distante y angustiada, tras sufrir un episodio de violencia de parte de su marido, Ángela se cruza con Edu (Jaime Zatarain), un compañero de escuela que no recuerda. Es lógico, le explica él, después de todo ella era “la diosa” del colegio y él apenas uno de los tantos chicos que la admiraban a la distancia. Desesperada por un respiro de su opresiva vida familiar y a pesar del miedo que le genera las posibles consecuencias si fuera descubierta, la mujer comienza una relación de amistad y algo más con Edu.

El paisaje

Como en otras miniseries de intriga, las locaciones en las que transcurren los episodios de Ángela contribuyen a darle forma al suspenso y al misterio que se respira desde la primera escena en el coqueto bote que capitanea Gonzalo durante un paseo familiar. Grabada en el País Vasco, la ficción le saca provecho a sus playas, al clima constantemente lluvioso y a los peñascos que completan el bello paisaje. La protagonista vuelve a su pueblo, un pintoresco enclave de pescadores que le da consuelo y la perturba por partes iguales. Además cada vez que su vida se vuelve insoportable ella sale a correr por unos caminos rurales en los que parece que el peligro se esconde detrás de cada curva.

Alerta de spoilers

Verónica Sánchez encarna a Ángela

Los espectadores que hayan visto Angela Black-estuvo disponible hace unos cuatro años en Directv-, notarán que la adaptación española se toma ciertas licencias respecto al desarrollo original de la trama, pero en esencia el relato repite los puntos más importantes del cuento y sobre todo la perspectiva desde dónde se narra. Es desde la mirada de la protagonista y la violencia de género que padece que el público empieza a reconstruir los detalles de lo que le sucede. En esa línea, cada uno de los episodios revela sorprendentes giros que cuestionan las conclusiones que el espectador se va formando con respecto de Ángela, su marido y el viejo amigo que, en principio, asume el lugar de aliado. Parte del atractivo de la miniserie reside en las sorprendentes revelaciones que aparecen a partir del final del primer capítulo, cuando Edu confiesa sus verdaderas intenciones y el siniestro plan que busca destruir la vida de la protagonista por completo. Pensada para un público acostumbrado a este tipo de miniseries en las que nada es lo que aparenta, desde su primera escena la ficción se dedica a plantar pistas y huellas de los secretos que irá revelando con el correr de sus seis episodios.