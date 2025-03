El influencer Gero Arias perdió dos dedos tras sufrir un accidente: “Casi no la cuento”

Gero Arias, conocido por haber alcanzado el reto de hacer 366 dominadas seguidas durante 2024, perdió dos dedos tras haber haberse accidentado el último domingo al caer desde un acantilado de más de 10 metros de altura. A través de las redes sociales, el influencer relató los detalles de lo que le pasó.

Gero Arias se accidentó tras caer de un acantilado (Foto: Captura Instagram/@geroooo_arias2.0)

Con su mano vendada y ensangrentada, el joven de 20 años compartió un video en su cuenta de Instagram con el que generó preocupación entre sus 6.4 millones de seguidores. “Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado, a más de 10 metros (de altura). Me fui pegando con distintas piedras”, comenzó diciendo.

Pese a la gravedad de lo que le ocurrió, el influencer intentó quitarle dramatismo y agradeció que está vivo. “Sigo con vida, estoy completo. Bueno, no completo del todo. Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo, cayó encima de mi mano y me apuntó literalmente dos de los dedos”, agregó.

En ese sentido, Arias mencionó que se dirigía al hospital junto a su familia, quienes pudieron verse sentados en el vehículo. “Estoy yendo al hospital para ver si me los pueden reconstruir”, señaló y comentó que el propósito del video era informarle a la gente, que lo sigue todos los días, para que se entere de su situación.

“Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dos dedos. Ahora voy a ir al hospital. Apenas salga del hospital, les voy a contar qué me dicen, muchachos. Los quiero”, completó.

Como era de esperar, los mensajes de gran parte de su comunidad no tardaron en visualizarse en el posteo. “Espero que lo recuperas campeón, mucho ánimo y mucha fuerza”; ”Un abrazo desde Italia, hermano. Estoy cerca de ti"; “Cuídate Gero, soy ateo, pero hoy rezo por los dedos” y “Amigo, tienes que dejar de hacer estas cosas riesgosas por fama, cuídate mucho”, fueron solo algunos.

Más tarde, el influencer publicó en su feed otro clip en el que comentó que ya había sido operado, pero que no estaba seguro de que pueda recuperar los dedos. “Eso lo voy a saber mañana (por este martes). Voy a pasar la noche internado acá en el hospital y como mucho pierda los dedos”, señaló y le respondió a quienes dudan de su accidente. “Gente, jamás jodería con esto. Fue algo real e incluso podría ni haberla contado”, completó.

Con intención de afrontar con otra actitud la difícil situación, Gero agregó otro video en el que se lo vio bailando bajo el ritmo de “Buscando Money” de Tayson Kryss y Twenty Six. “Casi no la cuento, pero el baile sigue intacto”, escribió en la descripción; sin embargo, desató un aluvión de críticas, sobre todo en los usuarios que siguen dudando de la veracidad de sus lesiones.

“Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos no se pone a bailar”, decía uno de los comentarios que respondió. “A ver muchachos, hay dos formas de ver la vida. Podés ponerte mal por lo que pasó y no se puede cambiar, o podés aceptar la realidad y valorar lo que no te pasó. Fue en la punta de dos dedos, pero por lo menos no fue en el brazo, en la cintura, en el cuerpo o en la cabeza. Si la piedra que me cayó en la mano me hubiese caído en la cabeza, ya está, no la contaba", sentenció.

LA NACION